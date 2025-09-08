韓 여자농구 자존심 KB, 4위로 체면치레… 박신자컵, 3연속 일본팀 우승

韓 여자농구 자존심 KB, 4위로 체면치레… 박신자컵, 3연속 일본팀 우승

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-08 00:43
수정 2025-09-08 00:43
여자프로농구 청주 KB가 일본, 유럽 등 세계 강팀들의 틈바구니에서 한국 농구의 한 가닥 자존심을 지켰다. 일본팀이 3년 연속 국내 컵대회 우승을 차지했지만 최고 슈터 강이슬(KB)이 외곽포로 분전하며 ‘사격 농구’의 위력을 보여줬다.

KB는 7일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 3·4위 결정전에서 카사데몬트 사라고사(스페인)에 78-83으로 졌다. 국내 5개 구단이 조별리그에서 탈락한 가운데 KB는 B조 1위(3승1패)로 토너먼트에 올랐으나, 전날 4강에서 A조 1위 후지쓰 레드웨이브(3승1패)에 73-78로 패했고 이날 A조 2위(3승1패) 사라고사에도 덜미를 잡혔다.

KB는 외곽슛을 51개 시도해 18개(성공률 35.3%)를 림 안에 넣었다. 이는 대회 역사상 최다 기록이다. 김완수 KB 감독이 “신장이 큰 유럽팀을 상대로 양궁보다 더 정확한 사격 농구를 펼쳐야 한다”고 강조했는데 8-27로 크게 뒤진 2점 슛 차이를 극복하지 못했다.

강이슬이 ﻿양 팀 최다 26점 8리바운드를 올렸다. 전날 후지쓰전에서 27점, 지난 4일 덴소 아이리스(일본)를 상대로 38점을 몰아쳤던 강이슬은 이날도 3점 18개 중 7개(성공률 38.9%)를 넣었다.

일본팀 간 펼쳐진 결승전에선 일본 W리그 디펜딩챔피언 후지쓰가 준우승팀 덴소를 79-65로 제압하고 2년 연속 박신자컵을 들어 올렸다. 15점 6리바운드로 후지쓰 골 밑을 지킨 후지모토 아키가 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 지난해엔 그의 동료이자 일본 국가대표 미야자와 유키가 MVP를 거머쥔 바 있다.

서진솔 기자
2025-09-08 26면
