‘사키 13점 9리바운드’ 하나은행, 이상범 체제 첫 승…“과감한 승부처 공격으로 역전”

이미지 확대 부천 하나은행 이이지마 사키가 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 드리블하고 있다. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 부천 하나은행 이이지마 사키가 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 드리블하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 부천 하나은행 이상범 감독이 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 작전 지시하고 있다. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 부천 하나은행 이상범 감독이 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 작전 지시하고 있다. WKBL 제공

이미지 확대 인천 신한은행 김진영이 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 부천 하나은행전에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 인천 신한은행 김진영이 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 부천 하나은행전에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. WKBL 제공

여자프로농구 부천 하나은행이 이상범 신임 체제 첫 승을 따냈다. 이이지마 사키가 마지막 2분 동안 6점을 쓸어 담으며 1순위 아시아쿼터의 위용을 뽐냈다. 반면 인천 신한은행은 에이스 최이샘의 후반 공백을 메우지 못해 뼈아픈 역전패를 당했다.하나은행은 4일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 신한은행전에서 51-47로 이겼다. 청주 KB, 덴소 아이리스(일본)에 연패했던 하나은행은 이날 대회 첫 승을 거뒀다. 5일 DVTK 훈테름(헝가리)를 상대로 마지막 일전을 치른다. 신한은행은 1승3패로 박신자컵을 마쳤다.이이지마가 하나은행 내 최다 13점 9리바운드로 활약했다. 4쿼터 종료 1분 41초를 남기고 돌파로 3점 플레이를 완성했다. 이어 연속 득점하면서 팀 승리에 앞장섰다. 정현과 진안도 각각 8점으로 뒤를 받쳤다. 팀 리바운드는 37-57로 밀렸으나 적극적인 수비로 높이 열세를 만회했다.이이지마는 “과감하게 슛을 던진 게 역전승의 비결이다. 어린 선수들을 칭찬해 주고 싶다”면서 “공을 잡고 공격하는 걸 더 연습해야 한다. (지난 시즌 소속팀인) 부산 BNK와의 추억이 담긴 체육관이라 뛰면서 여러 감정이 교차했다”고 말했다.신한은행은 최이샘(무득점)이 10분 31초만 소화했고 후반엔 뛰지 않았다. 대신 김진영이 40분 풀타임을 뛰면서 17점 18리바운드로 분전했다. 2순위 아시아쿼터 미마 루이도 12점 14리바운드를 기록했다. 하지만 3점 성공률이 16.7%(36개 중 6개), 2점 성공률이 27.5%(40개 중11개)에 그쳤다. 외곽슛을 넣은 건 김진영(5개)과 김지영(1개)뿐이었다. 경기 종료 전 4분 49초 동안 득점하지 못해 무너졌다.1쿼터 초반 신한은행이 김진영, 김지영의 3점으로 기선을 제압하자 하나은행 진안, 이이지마가 속공에 성공했다. 미마가 하나은행의 골밑을 공략해 점수를 쌓았다. 이에 고서연이 과감한 슈팅으로 연속 득점하면서 하나은행이 1점 차로 따라붙었다.2쿼터엔 김진영이 신한은행 공격을 이끌었다. 3점슛을 터트린 다음 2점을 더했다. 이어 연속으로 외곽포를 터트렸다. 하지만 신이슬, 허유정, 홍유순이 모두 야투에 실패했다. 하나은행은 이이지마를 중심으로 박진영, 하지윤이 득점 행진에 가담하면서 열세를 3점까지 좁힌 채 전반을 마쳤다.3쿼터 첫 득점의 주인공은 자유투 라인 근처에서 공을 던진 진안이었다. 이어 정현이 혼전 중 공을 잡아 역전 레이업을 올렸다. 그러나 이이지마와 정현의 3점이 림을 외면했다. 신한은행도 김지영의 외곽슛이 말을 듣지 않았지만 미마가 골밑슛으로 우위를 되찾았다. 하나은행은 하지윤이 팀 3점 12개 시도 만에 처음 림을 갈랐다. 이에 김진영이 외곽슛을 응수하면서 신한은행이 3쿼터를 41-35로 앞섰다.4쿼터 포문은 박진영이 3점으로 열었다. 신한은행은 미마와 홍유순이 페인트존에서 득점했다. 하나은행은 고서연, 정현의 슈팅이 말을 듣지 않았고 신한은행은 허유정, 김지영의 외곽포가 빗나갔다. 이이지마의 레이업으로 턱밑까지 추격한 하나은행은 다시 전방 압박으로 김지영의 실책을 유도했고 정현의 미들슛으로 균형을 맞췄다. 신한은행은 4번 연속 실책을 저지른 다음 이이지마에게 역전 실점을 내줬다.