‘세계와의 격차’ 한국 여농, 일본·유럽팀에 5연패…“더 거칠고 적극적으로 맞붙어야”

후지쓰 레드웨이브 미야자와 유키가 1일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 A조 용인 삼성생명과의 2차전에서 슛하고 있다. WKBL 제공

하상윤 용인 삼성생명 감독이 1일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 A조 후지쓰 레드웨이브와의 2차전에서 배혜윤과 대화하고 있다. WKBL 제공

용인 삼성생명 배혜윤이 1일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 A조 후지쓰 레드웨이브와의 2차전에서 슛하고 있다. WKBL 제공

한국 여자프로농구 팀들이 일본, 유럽팀들에 연전연패하며 세계 무대와의 격차를 체감하고 있다. 일본 최강팀에 무릎 꿇은 용인 삼성생명의 하상윤 감독은 “한국 선수들이 끝까지 더 거칠고 적극적으로 맞붙었으면 좋겠다”고 강조했다.삼성생명은 1일 부산 사직체육관에서 2025 박신자컵 조별리그 A조 후지쓰 레드웨이브와의 2차전에서 57-68로 졌다. 대회 첫날 카사데몬트 사라고사(스페인)를 상대로 연장 접전 끝에 5점 차로 패한 삼성생명은 이틀 만에 다시 쓴잔을 삼켰다. 반면 후지쓰는 2연승을 달렸다.삼성생명은 일본 국가대표 미야자와 유키(12점 6리바운드)와 후지모토 아키(12점 9리바운드)의 트윈타워를 막지 못했다. 상대 외곽슛을 30%(33개 중 10개)로 저지했으나 막판 승부처에서 일본 특유의 간결한 속공에 당하면서 4쿼터에만 8-22로 밀렸다. 아시아쿼터 빅맨 가와무라 미유키가 24점으로 분전했으나 역부족이었다.하 감독은 “국가대표 선수들이 아니면 수준 높은 외국 선수를 만날 기회가 없다. 이번 대회를 계기로 힘이 강한 유럽, 정교한 일본팀과 몸싸움했던 게 의미가 크다”며 “4쿼터에 리바운드를 3-16으로 밀렸고 마무리에서 실수가 나왔다. 모든 선수가 함께 조직적으로 달리는 모습, 리바운드를 사수하는 열정을 배워야 한다”고 말했다.한국 디펜딩챔피언 부산 BNK도 지난달 30일 개막전에서 후지쓰, 청주 KB는 DVTK 훈테름(헝가리)에 밀렸고, 인천 신한은행 역시 일본 W리그 준우승팀 덴소 아이리스를 넘지 못했다. 삼성생명까지 한국팀들이 사흘 동안 5경기에서 모두 해외 구단에 무너졌다.덴소는 전날 신한은행과의 경기에서 일본 국가대표 가와이 마이(13점 7도움)를 중심으로 가드 6명이 20분씩 나눠 뛰며 쉴 새 없이 전방 압박했다. 가용 자원이 풍부하고 수비 기본기가 뛰어난 강점을 이용해 상대 실책을 22개 유도하며 속공 득점했다. 가와이는 “수비부터 속공을 염두하고 압박했다. 어느 선수가 출전하든 팀 시스템상 공격적인 수비를 펼치자고 약속했다”고 설명했다.