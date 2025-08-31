30점 앞서도 전방 압박·속공·박스아웃…‘에너지’로 신한은행 압도한 일본 덴소

방금 들어온 뉴스

30점 앞서도 전방 압박·속공·박스아웃…‘에너지’로 신한은행 압도한 일본 덴소

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-01 06:56
수정 2025-09-01 06:56
이미지 확대
인천 신한은행 신이슬이 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 덴소 아이리스전에서 공격하고 있다.
인천 신한은행 신이슬이 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 덴소 아이리스전에서 공격하고 있다.


여자프로농구 인천 신한은행을 제압한 일본 W리그 준우승팀 덴소 아이리스의 승리 배경엔 30점 차에도 전방 압박의 고삐를 놓지 않은 수비 열정이 있었다. 덴소는 상대 실수를 유발한 뒤 속공으로 공격 성공률을 높였다.

덴소는 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 신한은행전에서 96-51로 이겼다. 일본 국가대표 선수가 3명 포함된 덴소는 지난 시즌 국내 리그 플레이오프에 오르지 못한 신한은행을 상대로 압도적인 전력 차를 보여줬다.

덴소는 3쿼터에 30점 이상 벌리고도 전방 압박을 늦추지 않았다. 일본 국가대표 가와이 마이(13점 7도움)를 중심으로 우메키 치나츠(13점), 야부 미나미(10점), 히라카 마호(4점), 기무라 아미(9점), 가사기 하루나(9점) 등 가드 6명이 20분씩 나눠 뛰며 상대 공격을 저지했다.

이날 덴소가 기록한 가로채기는 15개로, 9개인 신한은행을 압도했다. 실책도 7개 수준을 유지하면서 상대의 턴오버를 22개 유도했다. 신한은행의 실책 분포를 보면 신이슬 5개, 김지영 4개 등 대부분 앞선에서 나왔다. 그만큼 덴소의 전방 수비는 강력했다.

이미지 확대
덴소 아이리스 가와이 마이가 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 드리블하고 있다. WKBL 제공
덴소 아이리스 가와이 마이가 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 드리블하고 있다. WKBL 제공


이미지 확대
덴소 아이리스 우메키 치나츠가 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 김지영을 뚫고 레이업을 올리고 있다. WKBL 제공
덴소 아이리스 우메키 치나츠가 31일 부산 사직체육관에서 열린 2025 박신자컵 조별리그 B조 인천 신한은행전에서 김지영을 뚫고 레이업을 올리고 있다. WKBL 제공


가와이는 경기를 마치고 “수비부터 속공을 염두하고 압박했다. 어느 선수가 출전하든 팀 시스템상 공격적인 수비를 펼치자고 약속했다. 팀원들이 그 의식을 공유하고 있다”고 말했다.

반면 신장 열세인 신한은행은 박스아웃에도 어려움을 겪으면서 공격리바운드를 16개나 내줬다. 리바운드는 25-42로 밀렸다. 미마 루이(16점 6리바운드)를 제외하고 리바운드를 5개 이상 잡은 선수가 없었다. 백코트 속도도 늦어 상대에게 쉬운 속공을 헌납했다.

최윤아 신한은행 감독은 “(무릎을 다친) 신지현이 뛰었으면 신이슬과 함께 핸들러를 맡았을 것이다. 가드진이 고전할 거라 예상했지만 아쉬움이 더 컸다. 선수들이 긴장도 많이 했다”며 “리바운드, 박스아웃 등 에너지를 발산하길 바랐는데 보이지 않았다. 연습이 더 필요하다는 생각뿐”이라고 강조했다.
부산 서진솔 기자
