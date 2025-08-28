키 211㎝ 포워드 ‘문태종 아들’… 특별 귀화 멀어지나

농구협, 재린 스티븐슨 귀화 추진

수상 경력·활약상 없어 기준 미달

“귀화 성공 여부·시기 확답 어려워”

한국 농구가 이현중(25·나가사키 벨카) 등 황금세대를 중심으로 희망의 빛을 밝히면서 귀화 선수의 필요성에 대한 목소리가 커지고 있다. 그러나 법무부 특별귀화 기준을 맞추기가 쉽지 않을 전망이다.27일 농구계에 따르면 라건아(36·대구 한국가스공사)가 대표팀을 떠난 이후 대한민국농구협회가 귀화에 가장 공을 들이는 선수는 신장 211㎝의 포워드 재린 스티븐슨(20·노스캐롤라이나대)이다. 그는 2019년까지 혼혈 귀화 선수로 2010년 대 한국프로농구(KBL)를 누볐던 문태종의 차남으로, 현재 미국대학체육협회(NCAA) 무대에서 활약 중이다. 정재용 농구협회 부회장 등은 지난해 스티븐슨과 특별 귀화를 추진하기로 합의했다.문제는 최근 독일 대신 한국 축구 대표팀에 전격 승선한 혼혈 선수 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)가 한국과 독일 이중 국적이었던 것과는 달리 스티븐슨은 미국 국적이라 법무부 승인 절차를 밟아야 한다는 점이다. 법무부의 특별귀화 기준을 보면 스포츠 활약상이 기사화되어야 하고 공신력 있는 단체의 수상 경력도 갖춰야 한다. 하지만 스티븐슨은 눈에 띄는 수상 내역이 부족한 상황이다. 최근 특별귀화 절차에 돌입한 여자농구의 키아나 스미스(용인 삼성생명)와 비교해봐도 더욱 그렇다. 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 스미스는 외국 국적 동포 선수 자격으로 2022년 여자프로농구(WKBL) 신인드래프트에 참가해 신인상, 베스트5 등을 받았다.이러한 이유로 스티븐슨 외에 코피 코번(전 서울 삼성), 게이지 프림(전 울산 현대모비스) 등 KBL 외국인이 귀화 추진 대상으로 고려되기도 했다. 이 경우 라건아 사례에서 보듯 KBL에서의 신분, 대표팀 출전 수당과 세금의 납부 주체 등 여러 난제가 추가된다.농구협회 관계자는 서울신문과의 통화에서 “스티븐슨의 NCAA 자료를 정리해 놨다. 법무부 국적심의위원회가 열리면 귀화 요건으로 인정받도록 설득하는 게 관건”이라면서도 “현재 규정으로는 선택지가 많지 않다. 온 힘을 쏟고 있지만 귀화 성공 여부와 시기를 확답하기 어렵다”고 말했다.