손흥민 떠난 토트넘, 시즌 초반엔 상승세…개막전 완승에 새 주장 로메로 재계약

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘이 간판 손흥민(로스앤젤레스FC)을 떠나보냈지만 리그 개막전에서 완승한 뒤 새 주장 크리스티안 로메로와 장기 계약을 체결하며 시즌 초반 상승세를 탔다.토트넘은 19일(한국시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 “수비수 로메로가 장기 계약을 체결했다는 소식을 알린다”라고 전했다. 영국 공영방송 BBC 등 현지 언론에 따르면 로메로는 토트넘과 2029년까지 4년간 동행한다.2021년 이탈리아 무대를 떠나 토트넘에 입성한 로메로는 2023년부터 부주장을 맡아 주장 손흥민과 함께 팀을 이끌었다. 지난 시즌 유로파리그(UEL) 토너먼트에서 손흥민이 부상으로 빠지자 주장 완장을 찼다. 지난 5월 22일 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)와의 UEL 결승전에서도 캡틴이자 최우수선수(MVP)로 팀을 정상에 올려놓았다. 토트넘이 주요 대회에서 우승한 건 17년 만이다.토마스 프랑크 토트넘 신임 감독은 손흥민이 미국으로 떠난 다음 로메로에게 새 시즌 주장을 맡겼다. 로메로는 “주장으로서 책임감이 크다. 좋은 순간에도, 힘든 순간에도 중요한 건 팀원들이 뭉치는 것이다. 우리는 언제나 승리를 향해 달릴 것”이라고 말했다.프랑크 감독은 “로메로는 매우 침착하고 패스 능력, 공격성, 헌신적인 태도, 승리 의지 등을 모두 지녔다. 페널티박스 안에서 수비력이 뛰어나고 세트피스 가담 능력도 훌륭하다”고 칭찬했다.토트넘은 지난 16일 EPL 1라운드에서 번리에 3-0 완승하면서 기분 좋게 시즌을 시작했다. 지난 시즌 부상 등의 이유로 4골에 그쳤던 히샤를리송이 멀티 골을 신고하며 이틀 전 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 파리 생제르맹(프랑스)에 패했던 아쉬움을 달랬다. 토트넘이 23일 EPL 2라운드에서 맨체스터 시티를 상대로 승점을 따내면 기세를 이어갈 전망이다.