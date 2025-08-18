한국 농구 꺾은 팀들의 결승…호주, 1점 차로 중국 이기고 아시아컵 3연속 우승

이미지 확대 호주 농구 국가대표 제일린 갤러웨이가 6일(한국시간) 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별리그 A조 1차전 한국과의 경기에서 돌파하고 있다. FIBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 호주 농구 국가대표 제일린 갤러웨이가 6일(한국시간) 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별리그 A조 1차전 한국과의 경기에서 돌파하고 있다. FIBA 제공

이미지 확대 호주 남자농구 국가대표팀이 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 FIBA 아시아컵 결승전에서 중국을 90-89로 꺾은 뒤 우승 세레머니를 펼치고 있다. FIBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 호주 남자농구 국가대표팀이 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 FIBA 아시아컵 결승전에서 중국을 90-89로 꺾은 뒤 우승 세레머니를 펼치고 있다. FIBA 제공

이미지 확대 한국 남자농구 국가대표 이현중이 14일 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 중국과의 8강전에서 패배한 뒤 눈물을 쏟고 있다. FIBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 남자농구 국가대표 이현중이 14일 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 중국과의 8강전에서 패배한 뒤 눈물을 쏟고 있다. FIBA 제공

한국 농구 국가대표팀에 아픔을 안겼던 호주가 결승전에서 중국을 꺾고 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 3연속 우승을 달성했다.호주는 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 FIBA 아시아컵 결승전에서 중국에 90-89로 신승했다. 이번 대회에서 한국에 패배를 안긴 호주(조별리그 A조 1차전)와 중국(8강)이 최종 무대에서 만난 것이다. FIBA 랭킹 7위 호주가 30위 중국을 압도할 거라는 전망이 지배적이었지만 예상외 팽팽한 경기였다.호주는 처음 아시아컵에 참가한 2017년부터 2022년, 올해까지 3번의 대회를 모두 휩쓸었다. 세 대회 연속 전승 우승으로 아시아에는 적수가 없다는 걸 재확인했다. 결승에선 포워드 제이비어 쿡스가 30점 9리바운드, 가드 제일린 갤러웨이가 23점 5리바운드로 공격을 이끌었다. 호주 리그(NBL) 일라와라 호크스에서 이현중(나가사키 벨카)과 함께 뛰었던 윌리엄 히키도 15점, 미국프로농구(NBA) 출신 잭 맥베이는 11점으로 힘을 보탰다.중국은 가드 후밍쉬안이 3점 5개 포함 26점을 몰아쳤으나 4쿼터 막판 고비를 넘지 못했다. 에이스 센터 후진추도 20점 10리바운드로 분전했다. 후진추는 한국전에서도 양 팀 통틀어 최다인 23점 11리바운드를 기록한 바 있다. 당시 후밍쉬안은 17분을 넘게 뛰며 득점하지 못했다.대회 최우수선수는 6경기 평균 14.2점을 올린 갤러웨이에게 돌아갔다. 갤러웨이의 3점 성공률은 66.7%에 달했다. 베스트5에는 갤러웨이를 비롯해 맥베이, 후진추, 왕쥔제(중국), 시나 바헤디(이란) 등이 선정됐다. 3·4위전에서 이란이 뉴질랜드를 79-73으로 물리쳤는데 바헤디가 19점으로 팀을 이끌었다.안준호 감독이 이끄는 한국은 2022년에 이어 6위로 대회를 마쳤다.