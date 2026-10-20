역대 최연소 MLB 사장 탄생...슬레틱스, 31세 데이터 전문가 테일러 스미스 영입

세줄 요약 애슬레틱스가 31세 데이터 분석 전문가 테일러 스미스를 야구 운영부문 사장으로 선임했다. 그는 보스턴 부단장을 지냈고, MLB 역대 최연소 사장 기록을 갈아치웠다. 구단은 선수 성과 측정과 육성 능력을 높이 평가했다. 애슬레틱스, 31세 스미스 사장 선임

MLB 역대 최연소 사장 기록 경신

데이터 분석·육성 능력 높이 평가

이미지 확대 테일러 스미스 애슬레틱스 신임 대표. MLB닷컴 캡처 닫기 이미지 확대 보기 테일러 스미스 애슬레틱스 신임 대표. MLB닷컴 캡처

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미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 역대 최연소 사장이 탄생했다.‘머니볼’의 원조 애슬레틱스는 20일(한국시간) 테일러 스미스 전 보스턴 레드삭스 부단장을 야구 운영부문 사장으로 영입했다고 밝혔다. 파격적인 인사다.애슬레틱스의 존 피셔 구단주는 “스미스는 야구계에서 가장 뛰어난 인재 중 한 명으로 선수 성과 측정 및 육성 분야에서 예리한 통찰력을 보여줬다”고 선임 배경을 밝혔다.스미스는 조지아대에서 통계학을 전공한 만 31세의 데이터분석 전문가다. 석사 과정을 마친 뒤 LA 다저스 인턴사원으로 출발해 2018년 탬파베이 레이스 R＆D 팀에서 선수 가치평가와 데이터 분석 업무를 담당하며 능력을 인정받았다. 2024년에는 R＆D 총괄을 거쳐 지난해 부단장 겸 수석 부사장으로 초고속 승진했다. 스미스는 이번에 애슬레틱스의 사장 자리에 오르면서 워싱턴 내셔널스 폴 토보니 사장이 갖고 있던 MLB 역대 최연소 사장 선임 기록(만 36세)도 갈아치웠다.스미스 신임 사장은 “애슬레틱스는 팀을 구성하는 전통적 관념을 깬 구단이다. 머니볼 시대에 보여준 혁신적인 발걸음은 내가 야구계에 발을 들인 계기가 됐다. 그 유산을 계승해 지속적인 성공을 거두는 강팀으로 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.애슬레틱스는 최근 ‘코리안특급’ 박찬호가 컨소시엄에 참여해 구단 지분 2~3%를 확보한 것으로 알려진 바로 그 구단이다. 2024년 시즌을 마친 뒤 연고지였던 오클랜드를 떠난 애슬레틱스는 2028년 라스베이거스로 이전을 앞두고 중간 거점인 새크라멘토에서 도약을 준비하고 있다.지난 8월엔 2015년부터 10년 넘게 단장직을 맡았던 데이비드 포스트와도 결별했다. 포스트는 영화 ‘머니볼’로 잘 알려진 빌리 빈 수석 고문과 함께 통계학적 분석 기법인 ‘세이버메트릭스’를 활용해 2000년대 팀 전성기에 힘을 보탠 인물이다.애슬레틱스는 올시즌 64승 98패 승률 0.395로 아메리칸리그 서부지구 4위에 머물렀다.