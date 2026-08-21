이정후 MLB 톱10 지켰다…4경기 연속 안타 행진

8회초 안타 날리며 타율 0.293 기록

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후는 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 경기에서 8회초 안타를 기록한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.8.20 클리블랜드 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후는 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 경기에서 8회초 안타를 기록한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.8.20 클리블랜드 AP 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 클리블랜드전에서 4타수 1안타 1삼진을 기록하며 4경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 시즌 타율은 0.293으로 소폭 하락했지만 MLB 전체 타율 순위는 10위를 지켰고, 샌프란시스코는 2-5로 패했다. 이정후, 클리블랜드전 4타수 1안타 기록

4경기 연속 안타 행진, 타율 0.293 유지

MLB 타율 톱10 수성, 팀은 2-5 패배

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 연속 안타 행진을 펼치며 미국프로야구 메이저리그(MLB) 타율 톱10의 자리를 지켰다.이정후는 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스전에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1삼진을 기록했다. 지난 16일 콜로라도 로키스전부터 4경기 연속 안타 행진이다. 전날 시즌 37번째 멀티 히트(1경기 2안타 이상)를 작성했지만 이날은 1안타에 그쳤다.경기 초반 이정후는 상대 선발 개빈 윌리엄스에 고전했다. 2회초 삼진, 4회초 중견수 뜬공, 6회초 좌익수 뜬공으로 힘없이 물러났다.침묵하던 이정후는 마지막 타석에서 연속 안타 행진을 이어갔다. 2-4로 뒤지던 8회초 2사 1루에서 타석에 들어선 그는 클리블랜드 구원 투수 헌터 개디스를 상대로 1볼 2스트라이크에서 가운데로 몰린 시속 95.3마일(약 153.4㎞) 포심 패스트볼을 받아쳐 중전 안타를 만들었다.이 안타로 이정후는 시즌 타율 0.293을 기록했다. 0.294에서 소폭 하락했지만 MLB 전체로는 10위 자리를 지켜냈다. 11위인 TJ 럼필드(콜로라도 로키스)와는 0.001 차이다.샌프란시스코는 2-5로 패배했다. 시즌 성적은 52승 75패 승률 0.409로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위다. 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 이날 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 시카고 화이트삭스와 방문 경기에도 결장하며 5경기 연속 결장했다.