4년 만에 옥수수밭 ‘꿈의 구장’서 열린 MLB…슈워버, 홈런 2방에 필라델피아 승

세줄 요약 옥수수밭 특설구장 ‘꿈의 구장’에서 4년 만에 MLB 정규시즌 경기가 열렸다. 필라델피아는 미네소타를 7-1로 꺾었고, 슈워버가 1회 선두타자 홈런과 4회 투런포를 날리며 홈런 37개로 리그 단독 선두에 올랐다. 옥수수밭 특설구장서 4년 만의 MLB 경기 개최

필라델피아, 미네소타 7-1 제압하며 승리

슈워버 홈런 2방, 시즌 37개로 리그 선두

이미지 확대 14일(한국시간) 미국 아이오와주 다이어스빌 ‘꿈의 구장(Field of Dreams)’에서 미네소타 트윈스와 필라델피아 필리스 선수들이 옥수수밭을 헤치며 경기장으로 걸어 나오고 있다. 다이어스빌 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 14일(한국시간) 미국 아이오와주 다이어스빌 ‘꿈의 구장(Field of Dreams)’에서 미네소타 트윈스와 필라델피아 필리스 선수들이 옥수수밭을 헤치며 경기장으로 걸어 나오고 있다. 다이어스빌 로이터 연합뉴스

이미지 확대 필라델피아 거포 카일 슈워버가 1회 선두 타자 홈런을 때려낸 뒤 베이스를 돌고 있다. 다이어스빌 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 필라델피아 거포 카일 슈워버가 1회 선두 타자 홈런을 때려낸 뒤 베이스를 돌고 있다. 다이어스빌 로이터 연합뉴스

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옥수수밭에 조성된 특설 야구장에서 4년 만에 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) ‘꿈의 구장’ 경기에서 필라델피아 필리스가 미네소타 트윈스를 제압했다.필라델피아는 14일(한국시간) 미국 아이오와주 다이어스빌의 ‘꿈의 구장’에서 열린 정규시즌 경기에서 미네소타에 7-1로 이겼다.이날 옥수수밭의 주인공은 필라델피아 거포 카일 슈워버였다. 그는 1회 선두 타자 홈런과 4회 투런포를 잇달아 터뜨리며 홈런 37개로 빅리그 전체 이 부문 단독 1위로 치고 나갔다.첫 번째 홈런은 우측 펜스 뒤로 멀리 날아가 옥수수밭에 떨어졌고, 두 번째 홈런은 미네소타 우익수의 글러브를 맞고 펜스 뒤 옥수수밭에 떨어졌다.이어 7회에는 브랜던 마쉬가 7-1로 달아나는 우월 투런포로 승부에 쐐기를 박았다.빅리그 최초의 승부 조작 사건인 ‘블랙삭스 스캔들’ 주역들이 옥수수밭 야구장으로 돌아온다는 내용으로 1989년 큰 인기를 끈 영화 ‘꿈의 구장’에서 영감을 얻은 MLB 사무국은 영화 개봉 이후 관광 명소로 바뀐 당시 야구장 인근에 빅리그 규격에 맞는 새 야구장을 짓고 ‘꿈의 구장’ 정규 시즌 경기를 기획했다.2021년 첫 꿈의 구장 경기에서 시카고 화이트삭스가 뉴욕 양키스를 9-8로 이겼고, 이듬해 시카고 컵스가 신시내티 레즈를 4-2로 꺾었다.이날은 슈워버의 맹타 속에 필라델피아 오른손 선발 투수 에런 놀라의 호투도 빛났다. 그는 5이닝 동안 삼진 9개를 솎아내며 1실점으로 미네소타 타선을 묶었다.KBO리그 롯데 자이언츠에서 2019년까지 5시즌을 뛴 왼손 투수 브룩스 레일리는 필라델피아 불펜 투수로 6회 등판해 탈삼진 2개를 잡아내며 1이닝을 실점 없이 막아 승리를 도왔다.