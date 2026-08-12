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이정후, MLB 시즌 9호포 위풍당당

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 우익수 이정후가 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 홈구장에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 경기에서 5회 1점 홈런(시즌 9호)을 친 뒤 베이스를 돌고 있다. 다만 경기는 샌프란시스코가 3-6 역전패했다.

샌프란시스코 AP 연합뉴스