내야수 박주아 vs 외야수 김현아, 美 여자프로야구 ‘코리안 더비’

박, 2안타 2타점… 팀 11-3 승 견인

포수 김현아, 우익수로 나와 2득점

에이스 김라경까지 WPBL서 활약

이미지 확대 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구리그(WPBL)에서 뛰는 3루수 박주아(왼쪽부터), 포수 김현아, 투수 김라경.

WPBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구리그(WPBL)에서 뛰는 3루수 박주아(왼쪽부터), 포수 김현아, 투수 김라경.

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세줄 요약 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구리그 WPBL 개막전에서 박주아와 김현아가 선발 맞대결을 펼쳤다. 박주아는 3타수 2안타 2타점 1득점으로 샌프란시스코의 11-3 승리를 이끌었고, 김현아는 외야수로 나서 2득점을 기록했다. WPBL 72년 만의 부활, 개막전 코리안 더비 성사

박주아 2안타 2타점, 샌프란시스코 대승 견인

김현아 외야수 선발, 미국 무대 첫 경기 소화

2026-08-04 B6면

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72년 만에 부활한 미국 여자프로야구리그(WPBL) 개막 시리즈부터 두 한국인 선수가 맞붙는 ‘코리안 더비’가 성사됐다.미국 일리노이주 스프링필드의 로빈 로버츠 스타디움에서 3일(한국시간) 열린 2026 WPBL 정규시즌 샌프란시스코 파이어벨스와 보스턴 헌터스의 개막 경기에는 박주아와 김현아가 각각 선발 출전했다. 박주아는 샌프란시스코의 9번 타자 3루수, 김현아는 보스턴의 5번 타자 우익수로 미국 여자프로야구의 역사적인 순간을 함께했다.이날 박주아는 3타수 2안타, 2타점 1득점을 기록하며 팀의 11-3 대승에 힘을 보탰다. 팀이 1-0으로 앞선 2회초 1사 2, 3루에 첫 타석에 들어선 그는 볼 없이 2스트라이크로 몰리고도 집중력을 발휘해 1타점 좌전 적시타를 때려냈다. 이어 3회 무사 만루 상황에선 중견수 키를 넘기는 1타점 2루타를 때려내는 등 장타력도 선보였다.원래 포지션이 포수인 김현아는 이날 외야수로 출전해 2타수 무안타에 볼넷 1개를 얻었고 상대 실책 등이 더해지며 2득점을 기록했다.WPBL은 1943년부터 1954년까지 열린 올-아메리칸 걸스 프로야구 리그 이후 72년 만에 부활했다. 올해는 뉴욕 하이츠, 로스앤젤레스 퀸즈, 샌프란시스코, 보스턴 4개 팀이 경쟁한다. 박주아, 김현아, 김라경(뉴욕 하이츠)은 WPBL 출범과 함께 미국 무대에 도전해 지난해 11월 드래프트에서 각 팀의 1~2라운드에 뽑혔다.한국 여자 야구 에이스인 김라경은 전날 로스앤젤레스와의 개막전에 등판해 4이닝 2피안타 4볼넷 4탈삼진 4실점 했다. 한국인 선수가 개막전 첫 선발 등판과 첫 탈삼진 기록을 세우며 의미를 더했다.WPBL은 4개 팀이 9월 7일까지 팀당 15경기를 7이닝제로 벌인다. 모든 경기는 관중 5200명을 수용하는 로빈 로버츠 스타디움에서 열린다.