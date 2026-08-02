마운드엔 스쿠벌, 타석엔 오타니…다저스가 만드는 MLB 갈락티코

세줄 요약 다저스가 디트로이트와 1대3 트레이드를 단행해 사이영상 2연패 좌완 태릭 스쿠벌을 품었다. 부상으로 흔들린 선발진을 보강하며 월드시리즈 3연패 도전에 속도를 내는 모습이다. 디트로이트는 유망주 3명을 받아 미래 전력 재편에 나섰다. 다저스, 태릭 스쿠벌 영입으로 선발진 보강

디트로이트, 유망주 3명 받고 미래 재편

오타니·부상 이탈 속 월드시리즈 3연패 도전

이미지 확대 디트로이트 타이거스 시절의 투수 태릭 스쿠벌. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 디트로이트 타이거스 시절의 투수 태릭 스쿠벌. AP 연합뉴스

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 최고의 좌완 투수 태릭 스쿠벌(30)이 로스앤젤레스 다저스 유니폼을 입는다. 막강한 자본을 앞세워 슈퍼스타들을 대거 영입한 다저스가 스페인 프로축구 명문 레알 마드리드의 ‘갈락티코’(은하계 군단) 경영 전략을 야구판에서 구현하는 모양새다.MLB닷컴 등 미국 매체들은 2일(한국시간) 소식통을 인용해 다저스가 디트로이트 타이거스에 외야수 유망주 자이어 호프, 우완 투수 리버 라이언, 브래디 스미스를 내주고 스쿠벌을 영입하는 1대 3 트레이드를 단행했다고 보도했다.2020년 디트로이트에서 빅리그에 데뷔한 스쿠벌은 2024년과 2025년 아메리칸리그(AL) 사이영상을 수상한 빅리그 최고의 좌완 투수다. 개인 통산 61승 42패 평균자책점 3.04를 기록했고, 올 시즌엔 7승 5패 평균자책점 2.79로 활약했다.올 시즌은 지난 5월 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받으며 경기력 저하 우려가 나오기도 했으나, 38일 만에 복귀해 여전히 위력적인 투구를 뽐냈다. 다만 팀은 올 시즌 AL 중부지구 4위에 처져 있어 포스트시즌 진출 가능성이 희박해졌다. 이에 구단은 스쿠벌을 트레이드 매물로 활용해 팀 미래 전력 강화에 나섰다.2024~25년 월드시리즈 2연패를 달성한 다저스는 내셔널리그 서부지구 1위를 달리며 월드시리즈 3연패까지 노리고 있다.올 시즌 다저스는 타일러 글래스노우, 블레이크 스넬이 부상으로 이탈했고, 투수와 타자를 겸했던 오타니 쇼헤이까지 부상으로 타자로만 출전하면서 선발진이 헐거워졌다. 결국 미래 유망주 셋을 한꺼번에 내보내며 강력한 선발 자원을 택하는 승부수를 던졌다.