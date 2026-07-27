“야구의 모든 면에서 활약”…이정후 홈런포 ‘쾅’ MLB 통산 100타점 채웠다

32일 만에 손맛…다시 3할 타율

이미지 확대 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에서 3회말 홈런을 날린 후 더그아웃으로 들어오고 있다. 2026.7.25 샌프란시스코 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에서 3회말 홈런을 날린 후 더그아웃으로 들어오고 있다. 2026.7.25 샌프란시스코 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 에인절스전에서 3점 홈런과 2루타를 묶어 3타점 2안타를 기록하며 타격감을 되찾았다. 시즌 6호 홈런으로 MLB 통산 100타점을 채웠고, 수비에서도 호수비와 레이저 송구를 선보이며 샌프란시스코의 9-2 승리를 이끌었다. 3점 홈런으로 MLB 통산 100타점 달성

2안타 3타점, 타격감 회복 신호

호수비와 레이저 송구로 수비도 빛남

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시원한 3점 홈런포와 2루타를 터뜨리며 모처럼 화끈한 방망이쇼를 펼쳤다.이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에 6번 타자 우익수로 출전해 3타수 2안타 3타점을 기록했다. 7월에 타격이 잠시 주춤하며 2할대로 떨어졌던 것을 다시 곧바로 타율 0.302로 끌어올렸다. 올 시즌 멀티 히트(1경기 2안타 이상)는 31번을 기록했다.2회말 첫 타석에서 파울팁 삼진으로 물러난 이정후는 3회말 짜릿한 손맛을 봤다. 팀이 2-0으로 앞선 2사 1, 2루에서 상대 선발 라이언 존슨의 초구 시속 80.1마일(약 128.9㎞)의 스위퍼를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘기는 시즌 6호 홈런을 터뜨렸다. 지난달 24일 애슬레틱스전 이후 32일 만에 6번째 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런으로 이정후는 빅리그 통산 타점도 100개를 채웠다.이정후의 홈런으로 샌프란시스코는 5-0으로 달아났다. 이정후는 5회 선두 타자로 나서 2루타를 때렸지만 후속타 불발로 득점하지 못했다. 7회에는 공에 팔꿈치를 맞아 출루한 뒤 이닝이 끝난 후 교체됐다.수비에서도 활약이 돋보였다. 이정후는 4회초 2사 주자 없는 상황에서 덴저 구즈먼이 친 타구가 우익수 방면을 향해 뻗어나가자 타구를 쫓아간 뒤 펄쩍 뛰어올라 타구를 낚아채는 호수비까지 선보였다. 6회초 1사 1루에서는 조 아델의 안타 타구를 잡아낸 뒤 3루를 향해 내달리던 1루 주자를 지워내는 레이저 송구까지 자랑했다.이정후는 팀이 9-1로 크게 앞선 8회초 수비 때 교체돼 경기를 마쳤다. 샌프란시스코도 9-2로 승리하며 2연승을 거뒀다. 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 “이정후는 오늘 야구의 모든 면에서 활약하며 팬들에게 멋진 쇼를 선사했다”고 칭찬했다.