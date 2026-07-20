당분간 투수 오타니는 잊어주세요...

세줄 요약 오타니 쇼헤이가 왼쪽 무릎 상태가 완전히 회복되지 않아 당분간 투수로 나서지 못한다. 데이브 로버츠 감독은 상태를 매일 보며 결정할 사안이 아니라며 무리하지 않겠다고 했고, 23일 필라델피아전 등판도 취소됐다. 다저스는 지구 선두라 서두를 이유가 없다고 봤다. 왼쪽 무릎 상태 악화로 투수 등판 보류

다저스, 선두 여유로 무리한 복귀 차단

필라델피아전 취소, 타자 출전은 유지

이미지 확대 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이. 토론토 AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이. 토론토 AP뉴시스

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당분간 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 마운드에 선 모습을 볼 수 없게 됐다.데이브 로버츠 다저스 감독은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 양키 스타디움에서 열린 뉴욕 양키스와의 더블헤더 1차전을 앞두고 오타니를 당분간 투수로 활용할 수 없게 됐다고 밝혔다. 그는 “등판까지는 시간이 좀 걸릴 수 있다. 매일 상태를 지켜보면서 바로바로 결정할 수 있을 정도의 가벼운 사안은 아니다”라고 덧붙였다. 다저스가 내셔널리그 서부지구에서 압도적인 1위를 달리고 있기 때문에 굳이 무리할 필요가 없다는 판단이다.이에 따라 23일 필라델피아를 상대할 예정이던 오타니의 등판 일정도 취소됐다.오타니는 올스타 휴식기 직전 왼쪽 무릎에 윤활 주사를 맞으며 후반기 레이스를 준비해왔다. 그러나 지난 캐치볼까지도 무릎 상태가 정상적으로 돌아오지 않았고 불펜 피칭도 건너뛰었다.오타니는 올시즌 투수로 14경기에 선발 등판해 85와 3분의2이닝을 던지며 8승 2패, 평균자책점 1.79에 삼진 95개를 솎아냈다.다만 타자로는 정상적으로 출전한다. 오타니는 이날 경기에도 1번 지명타자로 선발 출전해 1타점 2루타를 포함해 5타수 2안타 2타점 1득점을 기록했다.