고우석 첫 홀드·이정후 100안타… ‘바람의 가문’ MLB서 승승장구’

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2026-07-13 B6면

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‘바람의 손녀사위’ 고우석(미네소타 트윈스)이 미국프로야구 메이저리그(ML B)에서 첫 홀드를 기록했다. ‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 이번 시즌 100안타를 터뜨리는 등 ‘바람의 가문’이 MLB에서 승승장구하고 있다.고우석은 12일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와의 안방경기에 5-3으로 앞선 8회초 팀의 세 번째 투수로 마운드에 올라 1이닝 무실점으로 호투하며 팀의 승리에 일조했다. 이날 등판으로 고우석은 MLB 첫 홀드 기록을 남기게 됐다.고우석은 첫 타자 본 그리솜을 우익수 뜬공으로 잡은 뒤 2사 1, 2루 실점 위기까지 몰렸지만 로건 오호피를 유격수 직선타로 처리하며 위기를 벗어났다. 21구 가운데 13구가 스트라이크였고 최고 구속은 시속 96.2마일(약 154.8㎞)까지 찍혔다.고우석의 처남인 이정후는 전날 콜로라도 로키스전에서 시즌 100안타를 터뜨렸다. 이날 3타수 무안타에 그치며 타율은 0.306(6위)으로 조금 떨어졌지만 여전히 최정상급 기량을 뽐내고 있다. 올해 타격감이 좋은 만큼 지난해 기록한 149안타를 넘어설 것으로 전망된다.