2타점+도루+호수비 송성문, MLB에도 ‘슈퍼문’ 떴다

공수에서 존재감 뽐내며 팀 승리 일조

“주전 선수들 쉬게 하며 생산력 증명”

고우석은 MLB 데뷔 후 첫 홀드 기록

이미지 확대 송성문(샌디에이고 파드리스)이 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고와 토론토 블루제이스의 맞대결에서 4회초 다이빙 캐치에 성공한 뒤 활짝 웃고 있다. 2026.7.11 샌디에이고 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 송성문(샌디에이고 파드리스)이 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고와 토론토 블루제이스의 맞대결에서 4회초 다이빙 캐치에 성공한 뒤 활짝 웃고 있다. 2026.7.11 샌디에이고 로이터 연합뉴스

송성문(샌디에이고 파드리스)이 공수에서 맹활약하며 팀 승리에 앞장섰다.

2-4로 뒤진 2회말 첫 타석에서 들어선 송성문은 먼저 볼넷으로 출루에 성공했다. 이어 연속 볼넷이 나와 3루에 도달한 그는 2사 만루에서 터진 매니 마차도의 2타점 동점 중전 적시타 때 득점에 성공했다.

송성문은 4-4로 맞선 3회 2사 2, 3루에서 토론토 왼손 불펜 투수 아담 마코의 초구 시속

슬라이더를 결대로 받아쳐 깨끗한 중전 안타를 날리며 2타점을 완성했다. 시즌 12번째 타점이다. 내친김에 송성문은 곧바로 2루 도루에 성공하며 시즌 11호 도루에도 성공했다.





수비에서도 존재감이 빛났다. 송성문은 4회초 2사 1, 3루 실점 위기에서 좌익수 앞으로 뻗어가는 조지 스프링어의 직선타를 몸을 날려 걷어내며 박수갈채를 받았다.

5회말에는 좌익수 뜬공, 7회말에는 3루수 뜬공으로 물러나며 시즌 타율은 0.217이 됐다.

MLB닷컴은 경기 후 송성문의 공수 활약상을 조명하면서 “송성문은 좌타자이면서 내야 어디든 수비할 수 있는 선수”라며 “그가 매우 효과적인 교체 카드임을 스스로 입증하고 있으며, 공격적으로도 생산력을 높여가고 있다”고 평했다.

이어 “이 선수들이 끝까지 체력을 유지해 포스트시즌에서 뜨겁게 우리의 야구를 가장 잘할 수 있도록 하는 게 게임 전략인데, 송성문이 주전 선수들을 쉬게 해주면서 생산력을 증명하고 있다”고 호평했다.

이미지 확대 고우석(미네소타 트윈스)이 12일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와 미네소타의 경기에서 5-3으로 앞선 8회초 팀의 세 번째 투수로 등판해 공을 던지고 있다. 2026.7.11 미니애폴리스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고우석(미네소타 트윈스)이 12일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와 미네소타의 경기에서 5-3으로 앞선 8회초 팀의 세 번째 투수로 등판해 공을 던지고 있다. 2026.7.11 미니애폴리스 AP 연합뉴스

이날 MLB 두 번째로 마운드에 오른 고우석(미네소타 트윈스)은 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와의

안방경기에

5-3으로 앞선

8회초

팀의 세 번째 투수로 마운드에 올라 1이닝 무실점으로 호투하며 MLB 첫 홀드를 기록했다. 이틀 전 데뷔전에서 한국인 역대 30번째 메이저리거로 이름을 올린 데 이어 곧바로 두 번째 등판

경기에서 기록을

쌓으면서 올 시즌 활약을 예고했다.

세줄 요약 송성문이 샌디에이고-토론토전에서 3타수 1안타 2타점 1득점 1도루를 기록하며 공수에서 맹활약했다. 2회에는 득점에 관여했고 3회에는 중전 적시타로 2타점을 올린 뒤 도루까지 성공했다. 수비에서도 호수비를 펼쳐 팀의 8-7 승리에 힘을 보탰다. 송성문, 샌디에이고전 2타점·도루·호수비 맹활약

3타수 1안타 1득점, 팀 8-7 승리 견인

MLB닷컴·감독, 다재다능한 교체 자원 호평

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송성문은 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고와 토론토 블루제이스의 맞대결에 9번 타자 3루수로 출전해 3타수 1안타 2타점 1득점 1도루를 기록했다. 샌디에이고는 접전 끝에 토론토를 8-7로 꺾고 전날의 패배를 설욕했다.83.1마일(약 133.7㎞)크레이그 스태먼 샌디에이고 감독은 “송성문의 가치를 설명하기 어렵다”면서 “우리 내야 왼쪽(3루와 유격수) 선수들이 나이를 먹어 매일 뛰면 힘들 수 있는 상황에서 송성문은 3루, 유격수, 2루수로 다 뛸 수 있다”고 했다.전날 콜로라도 로키스를 상대로 시즌 100번째 안타를 날린 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 이날 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 콜로라도전에서 3타수 무안타에 그쳤다. 타율은 0.306(6위)으로 조금 떨어졌다.