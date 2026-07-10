30번째 한국인 빅리거 탄생…고우석, 데뷔전선 1K·1피홈런

세줄 요약 고우석이 마침내 메이저리그 마운드에 올랐다. 미네소타 소속으로 클리블랜드전 9회에 등판해 1이닝 1피홈런 1탈삼진 1실점을 기록했다. 그는 1994년 박찬호 이후 30번째 한국인 빅리거가 됐고, 투수로는 16번째다. 미네소타 소속 고우석, MLB 데뷔전 등판

1이닝 1피홈런 1탈삼진 1실점 기록

한국인 30번째 빅리거, 투수로는 16번째

이미지 확대 미네소타 고우석이 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 경기 9회에 역투하고 있다. 고우석은 이날 빅리그에 데뷔했다. 미네소타 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미네소타 고우석이 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 경기 9회에 역투하고 있다. 고우석은 이날 빅리그에 데뷔했다. 미네소타 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고우석(28·미네소타 트윈스)이 마침내 빅리그 마운드에 올랐다. KBO리그 성공을 바탕으로 미국 프로야구 문을 두드린 지 약 2년 만의 데뷔전이다.고우석은 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 홈 경기에서 2-4로 뒤진 9회초 팀의 4번째 투수로 등판해 1이닝 1피안타(1피홈런), 1탈삼진, 1실점을 기록했다.그의 투구 수는 18개(직구 9개·스플리터 6개·슬라이더 3개), 직구 최고 구속은 시속 95.7마일(약 154㎞)을 기록했다.이날 등판으로 고우석은 1994년 박찬호 이후 MLB 정규시즌 경기를 치른 30번째 한국인 빅리거가 됐다. 투수로는 16번째이고, 2021년 텍사스 레인저스 소속으로 빅리그 무대에 선 양현종(현 KIA 타이거즈) 이후 5년 만이다.고우석의 빅리그 첫 상대는 대니얼 슈니먼이었다. 초구는 시속 93.6마일(150.6㎞)의 직구를 던졌으나 바깥쪽 높은 곳으로 빠졌다. 이후 연거푸 직구를 스트라이크 존 안으로 던지며 공격적인 투구를 선보였고, 4구째 스플리터로 1루 땅볼을 유도했다.후속 타자 패트릭 베일리에게는 홈런을 허용했다. 1볼에서 던진 2구째 몸쪽 슬라이더를 베일리가 공략해 공을 우측 담장 밖으로 보냈다.고우석은 데뷔전 첫 피홈런에도 곧바로 평정심을 되찾았다. 후속 타자 스티븐 콴을 풀카운트 승부 끝에 10구째 스플리터로 헛스윙 삼진을 뽑아냈다. 이어 트래비스 바자나를 2구째 직구로 1루 땅볼 유도하며 이닝을 마무리했다.다만 미네소타는 9회말 공격에서 경기를 뒤집지 못하고 2-5로 패했다.KBO리그 LG 트윈스에서 마무리 투수로 활약한 고우석은 2024년 샌디에이고 파드리스와 2+1년 최대 총액 940만 달러(약 141억 7000만원)에 계약했으나 마이너리그에서 기회를 잡지 못하고 그해 5월 마이애미 말린스로 트레이드됐다.마이애미에서는 이적 한 달도 안 돼 방출 대기 명단에 올랐고, 이어 마이너리그로 내려갔다.지난해에는 마이애미에서 방출된 뒤 디트로이트 타이거스와 마이너 계약을 맺었고, 그해 11월 다시 방출됐으나 한 달여 만에 디트로이트와 다시 마이너리그 계약을 맺었다.이어 이달 초 현금 트레이드를 통해 미네소타로 이적한 뒤 지난 8일 빅리그 26인 로스터에 이름을 올렸고, 이날 경기에서 마침내 꿈을 이뤘다.