“나 미네소타 간다” 드디어 진짜 메이저리거 고우석, 첫 등판은 다음 기회로

26인 로스터 등록…더그아웃서 포착

현지 매체 “필승조 맡 가능성” 예측

이미지 확대 미네소타 트윈스 유니폼을 입은 고우석. MLB 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미네소타 트윈스 유니폼을 입은 고우석. MLB 홈페이지 캡처

2023시즌이 끝나고 포스팅 시스템을 통해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대에 도전장을 내밀었다. 샌디에이고 파드리스가 고우석과 2년 총액 450만 달러 계약을 체결하며 고우석의 앞날도 창창한 듯했다.

지난해 12월 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 맺었지만 스프링캠프조차 초청받지 못해 빅리그 콜업은 요원해 보였다. 지난 5월에는 친정팀 LG 트윈스에서 고우석을 영입하기 위해 차명석 단장이 직접 미국을 방문하는 등 국내 복귀설이 거론되기도 했다.

매체 트윈스 데일리는 “필승조 역할을 맡을 가능성이 있다”고 예측했다. 미네소타의 불펜 사정이 좋지 않아 고우석에게도 좋은 기회가 올 것으로 전망된다. 다만 이날 선발로 나선 타지 브래들리가 7이닝 3피안타 1자책점으로 호투하면서 고우석의 등판 기회는 다음으로 미뤄지게 됐다.

이미지 확대 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 토론토 블루제이스와 샌프란시스코의 경기에서 8회말 삼진으로 물러난 뒤 아쉬움을 표하고 있다. 2026.7.7 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 토론토 블루제이스와 샌프란시스코의 경기에서 8회말 삼진으로 물러난 뒤 아쉬움을 표하고 있다. 2026.7.7 샌프란시스코 AP 연합뉴스

세줄 요약 고우석이 미네소타 트윈스 26인 로스터에 등록되며 꿈에 그리던 메이저리그 무대를 밟았다. 마이너리그에서 좋은 성적을 쌓은 끝에 트레이드로 기회를 잡았고, 불펜 보강 기대도 커졌다. 다만 이날은 선발 호투 탓에 첫 등판이 다음으로 미뤄졌다. 고우석, 미네소타 26인 로스터 등록

마이너리그 호투 끝 메이저리그 진입

첫 등판은 선발 호투로 다음 기회

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메이저리거의 꿈을 이룬 고우석(미네소타 트윈스)이 마침내 꿈의 무대를 밟았다.고우석은 8일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃 필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와 미네소타의 경기를 앞두고 미네소타의 26인 로스터에 등록됐다. 이날 경기 중계 화면에는 고우석이 꿈에 그리던 빅리그 더그아웃에서 긴장한 모습으로 선수들과 함께 앉아있는 장면이 포착됐다.고우석은그러나 메이저리거가 되는 길은 멀고 험했다. 고우석은 몇 달마다 방출과 강등, 이적을 경험하며 마이너리그에서 겪을 수 있는 힘든 일은 모조리 겪었다.오래 참고 견딘 고우석은 지난 6일 미네소타가 트레이드로 영입하면서 신세가 달라졌다. 마이너리그에서 27경기에 등판해 41과3분의1이닝 동안 평균자책점 1.96을 기록할 정도로 좋은 성적을 내면서 꿈을 이뤘다. AAA로 한정해도 19경기 평균자책점 2.60으로 미국 진출 후 가장 좋은 모습을 보였다. 특히 단 1개의 피홈런도 허용하지 않으며 한층 더 진화했다.고우석의 활용을 두고 현지이날 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 4타수 무안타로 침묵하며 5경기 연속 안타 행진을 마감했다.이정후는 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 토론토 블루제이스와 샌프란시스코의 경기에서 5번 타자 중견수로 선발 출전해 안타 없이 경기를 마치며 시즌 타율이 0.311(6위)로 떨어졌다. 샌프란시스코도 3-9로 대패했다.송성문(샌디에이고 파드리스)은 2경기 연속 무안타 침묵을 이어갔다. 시즌 타율은 0.216(74타수 16안타)으로 하락했다.