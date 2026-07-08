역시 오타니! MLB 무려 300홈런…日 최초 기록 세웠다

1회초 선두타자로 나서 대기록 완성

일본인 빅리거 중 처음…통산 348호

이미지 확대 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와 다저스의 경기에서 1회초 솔로 홈런을 날리고 있다. 2026.7.7 로스앤젤레스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와 다저스의 경기에서 1회초 솔로 홈런을 날리고 있다. 2026.7.7 로스앤젤레스 AP 연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 빅리그 통산 300번째 홈런을 신고했다.

한국인 타자 중에는 추신수가 218개로 최다 기록을 보유하고 있고 최지만이 67개로 뒤를 잇는다.

지난해에는 개인 통산 한 시즌 최다인 55방의 대포를 쐈다.

세줄 요약 오타니 쇼헤이가 다저스 홈경기에서 시즌 20호이자 MLB 통산 300호 홈런을 쳤다. 일본 선수로는 처음 세운 대기록이지만, 다저스는 3-4로 패했고 오타니도 9회말 역전 기회를 살리지 못했다. 오타니, MLB 통산 300홈런 달성

일본 선수 최초 300홈런 기록

다저스는 콜로라도에 3-4 패배

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오타니는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 안방경기에서 1번 지명타자로 출전해 1회부터 홈런을 터뜨렸다. 시즌 20호 홈런이자 빅리그 통산 300호 홈런이다.콜로라도 선발 마이클 로렌젠과의 승부에서 오타니는 초구와 2구 모두 볼을 골라낸 뒤 3구째 승부를 걸었다. 시속 93.3마일(약 150.2㎞)의 싱커를 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 비거리 124.7m짜리 홈런을 날렸다.300홈런은 MLB 역대 170번째다. 일본 선수로는 최초다. 마쓰이 히데키(175개), 스즈키 이치로(117개)가 역대 일본인 타자 홈런 2, 3위인데 오타니와는 격차가 크다.일본프로야구 시절 5년간 기록한 48개 홈런을 보태면 미일 통산 348홈런이다. 기록에서 나타나듯 ‘홈런타자’ 오타니는 빅리그에서 본격화됐다. 로스앤젤레스 에인절스 소속이던 2023년에 홈런 44개로 아메리칸리그 홈런 1위에 올랐고 이듬해 다저스로 이적해 54개로 내셔널리그 홈런 1위에 오르며 양대 리그 홈런왕을 차지했다. 2024년에는 54홈런 59도루로 인류 역사상 유일무이한 50홈런 50도루 클럽에 가입했다.이날 오타니의 대기록이 나왔지만 다저스는 3-4로 패했다. 오타니가 9회말 무사 1, 2루에서 인필드 플라이로 3루수에게 잡히며 아쉬움을 남겼고 앤디 파헤스가 뜬공, 프레디 프리먼이 삼진으로 물러나며 역전 기회를 날렸다.다저스 선발 저스틴 로블레스키는 7이닝 1실점으로 호투했지만 8회초 콜로라도가 다저스의 수비 실책 등을 엮어 3점을 내면서 승리에 실패했다. 다저스는 60승 33패로 내셔널리그 서부지구 공동 2위 애리조나 다이아몬드백스와 샌디에이고 파드리스에 14경기 앞선 1위 자리를 지켰다.