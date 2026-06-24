“대~한민국!” 외친 이정후, 5호 홈런에 멀티 안타 맹활약

타율 2위 유지하며 로페스 맹추격

더그아웃에서 축구대표팀 응원도

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 안방 경기에서 애슬레틱스를 상대로 2회말 시즌 5호 홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.6.23 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 안방 경기에서 애슬레틱스를 상대로 2회말 시즌 5호 홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.6.23 샌프란시스코 AP 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 애슬레틱스전에서 시즌 5호 홈런을 포함해 3타수 2안타 1타점 1득점 1볼넷 1도루로 맹활약했다. 샌프란시스코는 3-1로 승리했고, 이정후는 타율 0.331로 올라 리그 타율 2위를 지켰다. 시즌 5호 홈런 포함 멀티히트 맹활약

3타수 2안타 1타점 1득점 1도루 기록

샌프란시스코 3-1 승리, 타율 0.331 상승

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 5호 홈런을 터뜨리며 타격왕 경쟁에 다시 불을 붙였다.이정후는 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 애슬레틱스와의 안방 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 1득점 1타점 1볼넷 1도루로 맹활약했다. 이번 시즌 27번째 멀티히트 기록이다.이정후는 2회말 1사 타석에 들어서 상대 선발 에런 시베일의 2구째 시속 88.3마일(약 142.1㎞) 커터를 공략해 그대로 우중간 담장을 넘겼다. 비거리는 126m에 달했다. 이정후는 더그아웃에 들어온 뒤 카메라를 향해 박수 다섯 번과 함께 “대한민국”을 외치며 25일 남아프리카공화국과 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전을 치르는 한국 축구대표팀을 응원했다.2-1로 앞선 4회말 1사에서 타석에 선 이정후는 시베일의 6구째 시속 75.9마일(약 122.1㎞) 커브를 공략했고 유격수 방면 내야 안타로 출루에 성공했다. 6회말에는 선두타자로 나서 상대 두 번째 투수 맷 크룩에게 볼넷을 골라낸 뒤 2루 도루까지 성공했다. 올 시즌 5호 도루다. 7회말에는 1루 땅볼로 물러났다. 샌프란시스코는 3-1로 승리했다.이정후의 시즌 타율은 0.327에서 0.331(266타수 88안타)로 오르며 타율 2위를 유지했다. 타율 1위 오토 로페스(마이애미 말린스)는 이날 멀티히트를 기록해 시즌 타율을 0.337(312타수 105안타)로 끌어올렸다.샌디에이고 파드리스 송성문은 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와 홈 경기에서 9번 타자 2루수로 나와 3타수 1안타 1득점 1타점 1볼넷 1도루를 기록했다. 시즌 타율은 0.208로 올랐다. 이날 맞대결 상대였던 애틀랜타의 김하성은 연장 10회초 승부치기 때 대주자로만 나섰다. 경기는 10회말 매니 마차도의 끝내기 중전 안타가 터진 샌디에이고의 7-6 승리로 끝났다.