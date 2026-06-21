미쳤다 진짜로 MLB 타격왕? 이정후 다 왔다…1위와 1리 차

마이애미 상대로 2루타 2개로 맹활약

선두 로페스 4타수 1안타 그치며 부진

22일 맞대결서 1·2위 바뀔 가능성도

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 마이애미 말린스와 샌프란시스코의 경기에서 2회초 득점에 성공한 뒤 더그아웃에서 동료들과 하이파이브 하고 있다. 2026.6.20 마이애미 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 마이애미 말린스와 샌프란시스코의 경기에서 2회초 득점에 성공한 뒤 더그아웃에서 동료들과 하이파이브 하고 있다. 2026.6.20 마이애미 AFP 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 마이애미전에서 2루타 2개를 포함해 4타수 2안타 2득점으로 활약하며 타율 0.331을 기록했다. 타율 1위 오토 로페스와의 격차는 1리로 줄어 타격왕 경쟁이 한층 치열해졌다. 이정후, 마이애미전 2루타 2개로 맹타

타율 0.331 상승, 1위와 1리 차 추격

샌프란시스코, 실책 4개로 3-6 패배

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이제 다 왔다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 식지 않는 타격감으로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 타격왕 자리에 딱 한 발만 남겨뒀다.이정후는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 마이애미 말린스와 샌프란시스코의 맞대결에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 2루타 2개를 날렸다. 4타수 2안타 2득점 활약을 펼치면서 이정후의 시즌 타율은 0.328에서 0.331로 올랐다.이날 맞대결을 펼친 타율 1위 오토 로페스는 5타수 1안타에 그쳐 타율이 0.332로 내려갔다. 이정후와 로페스의 차이는 이제 단 1리 차이다. 샌프란시스코와 마이애미는 22일에도 맞대결이 예정됐는데 여차하면 이 경기에서 이정후가 1위로 올라설 수도 있다.2회초 선두타자로 나선 이정후는 마이애미 선발 맥스 마이어의 5구째 몸쪽 낮은 시속 86.8마일(약 139.7㎞)의 스위퍼를 잡아당겨 외야 오른쪽 깊숙한 곳으로 타구를 보내 2루를 밟았다. 3경기 연속 2루타다. 이정후는 이어 케이시 슈미트, 드루 길버트의 연속 안타가 나오며 득점을 올렸다.3회초 중견수 뜬공, 5회초 내야 땅볼로 물러난 이정후는 8회초 1사 주자 없는 상황에서 타석에 들어서 또다시 2루타를 날렸다. 마이애미 불펜 케이드 깁슨의 몸쪽 높은 시속 78.4마일(126.2㎞)의 커브를 공략해 외야 깊숙한 곳으로 타구를 보냈다. 뒤이어 슈미트가 적시 2루타를 날리며 이정후가 추가점을 올렸다.로페스는 4회말 트레버 맥도날드의 시속 91.6마일(147.4㎞) 싱커를 공략해 안타를 때리는 데 그치며 이정후에게 바짝 쫓기는 상황이 됐다. 다만 경기 결과는 로페스가 웃었다. 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 실책 4개로 자멸하며 3-6으로 패했다.김하성(애틀랜타 브레이브스)은 사흘 만에 대수비로 교체 출전했으나 타석에는 나서지 못했다. 이날 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 애틀랜타와 밀워키 브루어스전에서 김하성은 팀이 2-3으로 끌려가던 9회초 유격수 대수비로 출전했다. 애틀랜타는 9회말 1사 1루에서 터진 오지 알비스의 끝내기 홈런으로 4-3 역전승을 거뒀다.