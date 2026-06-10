“이정후, 현시점 최고의 타자” 팀 동료도 美 매체도 극찬…꿈의 타격왕 보인다

워싱턴전 멀티 히트…17경기 연속 안타

한국 타자 신기록에 올해 MLB 기록까지

타율 0.335 끌어 올리며 리그 전체 2위

감독 “모든 면에서 좋은 흐름 탔다” 칭찬

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 3회말 17경기 연속 안타를 기록한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 3회말 17경기 연속 안타를 기록한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 5회말 2타점 적시 2루타를 때려내고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 5회말 2타점 적시 2루타를 때려내고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AFP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 5회말 2타점 적시 2루타를 때려낸 뒤 1루로 달려가고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 안방경기에서 5회말 2타점 적시 2루타를 때려낸 뒤 1루로 달려가고 있다. 2026.6.9 샌프란시스코 AP 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 워싱턴전에서도 멀티히트를 기록하며 17경기 연속 안타를 이어갔다. 이는 추신수와 김하성이 세운 한국인 타자 MLB 최장 기록을 넘어선 성과다. 타율은 0.335까지 올라 MLB 전체 2위에 올랐고, 현지 매체와 동료들은 그를 최고의 타자로 치켜세웠다. 17경기 연속 안타, 한국인 최장 기록 경신

타율 0.335 상승, MLB 전체 2위 유지

현지 매체와 동료들, 최고 타자 극찬

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 타격왕에 도전하는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 추신수(은퇴), 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 연속 안타 기록을 넘어선 가운데 미국 현지 매체에서도 찬사가 잇따르고 있다.미국 NBC스포츠는 10일(한국시간) ‘팀은 졌지만, 이정후는 빛났다’라는 제목의 기사를 통해 “이정후는 최근 MLB에서 가장 뜨거운 타자”라며 “이날 워싱턴 전에서 안타를 치면서 17경기 연속 안타 기록을 이어갔다”고 소개했다. 이정후의 안타 행진은 2013년 추신수, 2023년 김하성이 세운 한국인 타자 MLB 최장 연속 경기 안타(16경기)를 넘어서는 기록인 동시에 2020년 도노반 솔라노(17경기) 이후 샌프란시스코 최장 연속 기록이기도 하다. 또한 올해 MLB 최장 연속 경기 안타 기록이다.매체는 “이정후는 연속 경기 안타 기록을 시작할 때 타율이 0.265에 불과했으나 현재 0.335까지 끌어올려 MLB 전체 2위에 올랐다”며 “특히 최근 12경기 중 8경기에서 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 터뜨렸다”고 소개했다.이정후는 전날 4안타에 이어 이날도 멀티히트를 때려내며 절정의 타격감을 과시했다. 올 시즌 22번째 멀티히트다. 타율은 0.333에서 0.335로 소폭 상승해 MLB 타율 2위 자리를 지켰다. 이날 오토 로페즈(마이애미 말린스)가 5타수 3안타로 활약하는 바람에 타율 1위 등극은 아깝게 놓쳤지만 1경기에 뒤집을 수 있는 수준이다. 로페즈는 타율 0.341을 기록 중이다.2회말 0-2로 뒤진 상황에서 첫 타석에 들어선 이정후는 워싱턴의 좌완 선발 앤드류 앨버레즈를 상대로 2루 땅볼로 물러났다. 그러나 곧바로 3회말 이어진 두 번째 타석에서 안타를 때려내며 신기록을 세웠다. 0-3으로 뒤진 5회말 세 번째 타석에서는 2타점을 올리는 두 번째 안타를 뽑아냈다.MLB닷컴은 “샌프란시스코가 6월 이후 치른 9경기에서 1번 타자 케이시 슈미트, 2번 타자 라파엘 데버스, 4번 타자 윌리 아다메스가 친 안타 수(19개)는 이정후의 이달 안타 수(18개)보다 단 1개 많은 수치”라며 “이정후는 최근 12경기 동안 무려 29개의 안타를 쳤는데 샌프란시스코 선수 중 이 같은 성적을 낸 선수는 1932년 필 테리 이후 처음”이라고 전했다.또한 “이정후가 세계 최고의 타자라고 하더라도 팀이 승리하려면 주변의 지원이 필요한데, 이정후, 브라이스 엘드리지 외에 다른 선수들은 뚜렷한 활약을 펼치지 못하고 있다”며 샌프란시스코 타선의 아쉬움을 꼬집었다.샌프란시스코 지역지인 머큐리 뉴스는 “이정후가 17경기 연속 안타 행진을 이어가며 관중들의 응원가를 끌어냈다”고 소개했다. 이 매체는 엘드리지의 멘트도 전했다. 엘드리지는 “이정후는 믿기 어려울 정도로 뜨거운 타격감을 보여주고 있다”며 “지금 이정후는 세계 최고의 타자다. 그걸 부정할 수 없을 것”이라고 말했다. 이어 “최근 나는 이정후 뒤에서 타석에 들어가고 있는데, 대기 타석에서 그의 타격을 지켜보는 것만으로도 특별하다”며 “정말 대단한 선수”라고 극찬했다.토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 “이정후는 경기 모든 면에서 좋은 흐름을 타고 있다”며 “MLB와 미국 생활, 팀 환경에 익숙해지면서 최고의 모습을 보여주고 있다”고 평했다.