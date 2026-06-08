식을 줄 모르는 불방망이…이정후 또 안타 15경기 연속 행진

시카고 컵스 상대 1회초부터 1타점 적시타

타율 0.323 기록하며 MLB 전체 4위 올라

팀도 2-1 승리…내셔널리그 서부지구 4위

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽)가 8일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 1회초 안타를 때린 후 루이스 아라에즈와 하이파이브 하고 있다. 시카고 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽)가 8일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 1회초 안타를 때린 후 루이스 아라에즈와 하이파이브 하고 있다. 시카고 AP 연합뉴스

세줄 요약 이정후가 컵스전에서 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록하며 연속 경기 안타를 15경기로 늘렸다. 시즌 타율은 0.323으로 소폭 하락했지만 MLB 전체 4위를 지켰고, 샌프란시스코는 연장전 끝에 2-1로 이겼다. 이정후, 컵스전 적시타와 도루로 15경기 연속 안타

시즌 타율 0.323 유지, MLB 전체 4위 자리 지켜

샌프란시스코, 연장 10회 결승타로 2-1 승리

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 또 안타를 때리며 연속 경기 안타 기록을 15경기로 늘렸다. 지금과 같은 추세라면 일본 야구의 전설 스즈키 이치로가 2009년 세운 27경기 연속 기록도 넘을지 주목된다.이정후는 8일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 방문경기 시카고 컵스전에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했다. 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 시작한 연속 안타 기록을 이어가게 됐다.시즌 타율은 0.323(220타수 71안타)으로 소폭 하락했지만 여전히 MLB 전체 4위다. 3위 얀디 디아스(탬파베이 레이스·0.325)와는 한 끗 차이고 1위 브랜든 마쉬(필라델피아 필리스·0.338)와 격차도 크지 않다.이정후는 1회초 2사 1, 2루에서 상대 선발 제이미슨 타이온의 시속 89.6마일(약 144㎞) 커터를 중전 적시타로 연결해 팀의 선취점을 이끌었다. 이어 곧바로 2루 도루에 성공했지만 후속 타자 브라이스 엘드리지가 좌익수 뜬공으로 물러나며 홈을 밟지는 못했다.3회초와 6회초 모두 땅볼에 그친 이정후는 9회초 1사에서 상대 네 번째 투수 다니엘 팔렌시아를 맞아 2볼 2스트라이크에서 5구째 가운데로 몰린 시속 90.9마일(약 146㎞) 슬라이더를 잘 받아쳤지만 중견수 뜬공에 그쳤다.연장전까지 이어진 승부는 10회초 샌프란시스코가 무사 2루에 타석에 들어선 맷 채프먼이 중전 적시타를 날리며 2-1 승리를 거뒀다. 이 승리로 샌프란시스코는 27승 39패 승률 0.409로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했다.전날 멀티히트를 올린 샌디에이고 파드리스 송성문은 이날 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 뉴욕 메츠와 홈 경기에서 벤치를 지켰다. 김하성(애틀랜타 브레이브스) 역시 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와 홈 경기에 결장했다.