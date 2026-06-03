교체 출전 이정후, 10경기 연속 안타…송성문·김하성은 무안타

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샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 경기 2회초 안타를 치는 모습. 밀워키 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 경기 2회초 안타를 치는 모습. 밀워키 UPI 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 10경기 연속 안타 행진을 이어갔다.이정후는 3일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 방문 경기에 8회초 대타로 나와 1타수 1안타 1타점을 기록했다. 2사 1, 2루 상황에서 밀워키 투수 아브네르 우리베의 초구를 좌전 안타로 연결했다. 이정후의 시즌 타율은 0.307(199타수 61안타)로 소폭 올랐다. 샌프란시스코는 밀워키에 3-8로 졌다.이정후는 허리 근육통으로 부상자 명단에 올랐다가 지난달 30일 콜로라도와 주말 3연전에 복귀했다. 복귀 첫 날 안타 4개를 날렸고 31일 3루타를 포함한 안타 2개를 치더니 1일에는 5안타를 몰아쳤다. 그의 타율은 지난 4월 29일 이후 33일 만에 3할대로 뛰어올랐다. 올 시즌 처음으로 10경기 연속 안타를 친 이정후는 개인 최장 기록인 2024시즌 11경기 연속 안타에 1경기 차로 다가섰다.이날 송성문(샌디에이고 파드리스)은 필라델피아 필리스와 방문 경기에 8번 타자 2루수 선발 출전해 3타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 시즌 타율은 0.154(26타수 4안타)로 떨어졌다. 샌디에이고는 2-3으로 졌다. 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 지난 1일 신시내티 레즈전에서 4경기 만에 선발 출전했지만 3타수 무안타에 머물렀다. 시즌 타율은 0.089(45타수 4안타)로 떨어졌다. 애틀랜타는 4-3으로 이겼다.