이정후, 9경기 연속 안타…팀은 2-16 대패

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이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 경기 2회초 안타를 치고 있다. 밀워키 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 경기 2회초 안타를 치고 있다. 밀워키 UPI 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 9경기 연속 안타를 이어갔다.이정후는 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 4타수 1안타를 치고 1득점했다. 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스와 경기부터 9경기 연속 안타로, 시즌 최다 기록이다. 시즌 타율은 다소 하락해 0.303이 됐다.이정후는 1사 주자 없는 상황에서 밀워키 선발 셰인 드로언을 상대로 우전 안타를 만들었다. 다음 타자 맷 채프먼이 때린 타구가 가운데 담장을 살짝 넘기며 투런 홈런이 됐다. 이정후도 함께 홈을 밟았다.그러나 이정후는 4회 2루수 땅볼, 6회 좌익수 뜬공, 8회 1루수 땅볼로 물러났다. 수비에서는 6회말 2사 만루에서 앤드류 본의 우전 안타 때 타구를 제대로 처리하지 못하며 추가 실점을 허용했다. 이정후의 부진과 함께 자이언츠는 이날 내셔널리그 중부지구 1위 팀 밀워키에 2-16으로 대패했다.