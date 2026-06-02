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이정후, 5안타 ‘쾅’… MLB 진출 3년 만에 처음

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 1일(한국시간) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 경기 7회말에 안타를 치고 있다. 이정후는 이날 5번 타자 우익수로 출전해 6타수 5안타를 기록했다. 한 경기에서 5안타를 몰아친 것은 MLB 진출 3년 만에 처음이다. 자이언츠는 이날 콜로라도를 19-6으로 크게 이겼다.

덴버 로이터 연합뉴스