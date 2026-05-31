MLB 1위 日 거포 무라카미, 부상으로 이탈

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세줄 요약 MLB 홈런 공동 1위를 달리던 무라카미 무네타카가 디트로이트전에서 통증을 호소한 뒤 교체됐다. 화이트삭스는 그를 햄스트링 부상으로 10일짜리 부상자 명단에 올렸고, 4~6주 이탈이 예상돼 팀 전력에 큰 타격이 됐다. 무라카미, 디트로이트전 도중 통증 호소 후 교체

화이트삭스, 햄스트링 부상으로 10일 IL 등재

홈런 공동 1위 타자 이탈로 팀 전력 비상

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. MLB닷컴 제공 닫기 이미지 확대 보기 시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. MLB닷컴 제공

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 홈런 1위를 달리던 일본인 거포 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 부상 걸림돌에 주저앉으면서 팀에도 비상이 걸렸다.무라카미는 30일(한국시간) 디트로이트 타이거스와 경기에서 2루수 쪽에 땅볼을 친 뒤 전력 질주해 1루를 밟았다. 그러나 이 과정에서 통증을 호소하고 대주자로 교체됐다.화이트삭스 구단은 31일 무라카미를 10일짜리 부상자 명단에 올렸다. 오른쪽 허벅지 뒤 근육통(햄스트링)으로 4∼6주 전력에서 빠진다. 윌 베너블 화이트삭스 감독은 “분명히 매우 어려운 상황”이라며 “무라카미가 경기장 안팎에서 팀에 엄청난 영향을 끼쳤다”며 중심 타자의 이탈을 아쉬워했다.무라카미는 일본프로야구 8년 통산 타율 0.270, 246홈런, 647타점, OPS(출루율+장타율) 0.950을 남겼다.올 시즌 화이트삭스와 2년 총액 3400만달러에 계약하고 빅리그에 데뷔했다. 정교함이 떨어지고 빠른 볼 대처 능력이 좋지 않아 삼진이 많다는 혹평을 받지만, 장타력만은 일품으로 평가 받는다.데뷔전 홈런을 시작으로 개막 후 대포를 쏘아대며 홈런 20개로 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)와 함께 아메리칸리그 홈런 공동 1위를 달리고 있었다. 리그 타점 3위(41개)에 올라 화이트삭스가 리그 중부지구 2위에 오르는 데 혁혁한 공을 세워 리그 신인상 후보 1위를 질주했다.MLB닷컴은 무라카미에 관해 “2년 3400만 달러 자유계약 선수 계약을 맺은 후 단 4개월 만에 구단을 완전히 바꿔 놓았다”고 평가했다. 올해 시즌 초반 부진했던 화이트삭스는 25승 14패라는 훌륭한 성적을 거두며 현재 상승세를 타고 있다.