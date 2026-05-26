‘이승엽 절친’ 아베 신노스케 자이언츠 감독, 딸 폭행 혐의로 체포됐다 풀려나

이미지 확대 아베 신노스키 요미우리 자이언츠 감독. 요미우리 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 아베 신노스키 요미우리 자이언츠 감독. 요미우리 자이언츠 제공

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일본 프로야구 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(47) 감독이 딸을 폭행한 혐의로 현행범 체포됐다가 풀려났다. 26일 스포츠호치, 닛칸스포츠 등 다수 일본 언론에 따르면 아베 감독은 전날 오후 7시 10분쯤 아동 상담소에 걸려 온 전화를 받고 출동한 경찰에 의해 도쿄 시부야 자택에서 체포됐다. 그는 18세 큰딸과 15세 작은딸의 싸움을 말리려다 폭행을 저지른 것으로 알려졌다. 아베 감독은 혐의를 시인했고, 딸은 별다른 부상을 입지는 않았다.지난 2001년 자이언츠에서 프로 생활을 시작한 그는 19시즌 동안 2282경기에 출전해 2132안타, 406홈런, 1285타점, 996득점 타율 0.284를 기록했다. 타격왕(2012년)과 타점왕(2012년) 타이틀을 비롯해 MVP 1회(2012년), 베스트 나인 9회, 골든글러브 4회, 일본시리즈 MVP 1회에 올랐다. 2020년부터 요미우리에서 코치로 제2의 인생을 시작했고, 2023년 10월 1군 감독으로 부임했다.요미우리에서 한솥밥을 먹었던 이승엽(50) 전 두산 베어스 감독과 친한 사이로도 알려졌다. 올해 이 전 감독을 요미우리 타격 코치로 선임하기도 했다. 요미우리 구단은 “폭력은 결코 용납될 수 없다”며 “사퇴를 포함한 처분을 검토 중”이라고 밝혔다. 자이언츠가 감독대행 체제로 전환되면서 이 코치의 향후 거취도 불투명해졌다.