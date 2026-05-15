펄펄나는 이정후…첫 ‘장내홈런’으로 빠른 발 과시

세줄 요약 이정후가 다저스 원정에서 시즌 3호 홈런을 장내홈런으로 만들며 2타점을 올렸다. 좌익수의 실책성 처리 틈을 놓치지 않고 3루를 돌아 홈까지 파고들어 빠른 발을 입증했다. 김혜성은 안타와 타점을 보탰고, 경기는 다저스가 5-2로 이겼다. 이정후, 시즌 3호 장내홈런으로 빠른 발 과시

다저스전 3타수 1안타 2타점, 타율 0.267

김혜성도 안타와 타점, 다저스 5-2 승리

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 15일(한국시간) 로스앤젤레스 다저스와의 경기 5회말 상대의 송구를 피해 홈으로 달려들며 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록하고 있다. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 15일(한국시간) 로스앤젤레스 다저스와의 경기 5회말 상대의 송구를 피해 홈으로 달려들며 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록하고 있다. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 시즌 3호 홈런을 터뜨렸다. 타격이 아닌 ‘인사이드 더 파크 홈런’(장내 홈런)으로 빠른 발을 과시했다.이정후는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 MLB 로스앤젤레스 다저스와 방문 경기에서 3타수 1안타, 몸에 맞는 공 1개로 2타점을 기록했다. 2경기 만의 안타로 시즌 타율은 0.267이 됐다.그는 이날 1번 타자 우익수로 선발 출장해 1회초 2루수 땅볼로 아웃됐다. 3회에는 2사 후 몸맞는 공으로 출루했다. 0-2로 뒤진 5회초 공격에서 좌익선상에 떨어지는 2루타성 타구를 날린 뒤 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스가 공을 뒤로 빠뜨리자 재빨리 3루를 돌아 홈까지 파고들며 장내 홈런을 빼앗았다. 이번 홈런으로 이정후의 홈런은 3개로 늘었다. 이정후는 2-5로 뒤진 8회초 무사 1루에서 중견수 뜬공으로 잡혔다.다저스의 8번 타자 2루수로 선발 출전한 김혜성은 1-0으로 앞선 2회말 무사 2, 3루에서 중전 안타를 때려 타점을 뽑았다. 김혜성이 안타를 친 것은 지난 7일 휴스턴 애스트로스전 이후 8일 만이다.이날 경기는 다저스가 5-2로 승리했다. 다저스의 투타 겸업 선수인 오타니 쇼헤이는 선발 출전하지 않고 벤치에서 휴식을 취했다.