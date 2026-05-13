김하성, 226일만에 메이저리그 복귀…볼넷 출루·호수비

세줄 요약
- 226일 만의 메이저리그 복귀전 출전
- 3타수 무안타 1볼넷, 타격은 아쉬움
- 만루 위기 호수비로 승리에 기여
닫기 이미지 확대 보기
김하성. AP 연합뉴스
부상으로 재활에 들어갔던 미국 프로야구 메이저리그(MLB)의 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 복귀전에서 볼넷으로 출루에 성공했다.
김하성은 13일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 기록했다.
김하성은 3회말 첫 타석에 들어서 땅볼 아웃됐고, 5회말에는 3루수 뜬공으로 물러났다. 팀이 5-2로 앞선 6회말 볼넷으로 출루했다. 다만 후속 타자 내야 땅볼로 진루에는 실패했다. 마지막 타석인 8회말에는 2루 땅볼로 물러났다.
수비에서는 좋은 모습이 나왔다. 1-1로 맞선 4회초 1사 만루에서 컵스의 모이세스 바예스테로스의 내야 타구를 잡아내며 2루수로 연결해 아웃을 올렸다. 애틀랜타는 이날 컵스에 5-2로 이기면서 3연승을 이어갔다.
지난해 12월 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 299억원)에 계약한 김하성은 올해 초 한국에서 빙판길에 미끄러져 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술대에 올랐다. 지난달 29일부터 마이너리그에서 9경기에 출전하며 실전 감각을 조율한 후 이날 MLB 무대에 복귀했다. 이번 복귀는 지난해 9월 29일 피츠버그 파이리츠전 이후 226일 만이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김하성의 부상 원인과 부위는?