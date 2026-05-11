이정후 멀티히트, 송성문은 도루, 김혜성은 무안타

세줄 요약 이정후가 피츠버그전에서 6타수 2안타를 치며 멀티히트를 기록했고, 송성문은 세인트루이스전에서 볼넷 뒤 도루를 성공했다. 다저스의 김혜성은 애틀랜타전에서 3타수 무안타로 침묵했다. 이정후, 피츠버그전 멀티히트와 득점

송성문, 볼넷 뒤 시즌 2호 도루 성공

김혜성, 애틀랜타전 3타수 무안타 침묵

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와의 홈경기 3회초에 2루타를 날리고있다. 샌프란시스코 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와의 홈경기 3회초에 2루타를 날리고있다. 샌프란시스코 로이터 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 멀티히트로 활약했다. 샌디에이고 파드리스의 송성문은 시즌 2호 도루를 성공했다.이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 피츠버그 파이리츠와 홈경기에 선발 출전해 6타수 2안타를 기록했다. 시즌 타율은 0.270이 됐다.이정후는 3회 우익수 쪽 2루타를 날렸고, 다음 타자 루이스 아라에스의 적시타로 홈을 밟았다. 샌프란시스코는 연장 11회 6-6에서 무사 2루 승부치기로 2루 주자를 3루에 보냈다. 그러나 후속타 불발로 경기를 끝내지 못했고, 연장 12회에서 헤수스 로드리게스의 끝내기 안타로 7-6 승리했다.송성문은 이날 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷을 남겼다. 시즌 타율은 0.167이다. 5회 볼넷으로 출루해 후속 타자 로돌포 두란의 삼진 때 2루를 훔쳤다. 그러나 후속타 불발로 득점에는 실패했다. 샌디에이고는 연장 10회말 매니 마차도의 희생플라이로 3-2 역전승했다.다저스는 홈경기에서 애틀랜타 브레이브스전에서 2-7로 패했다. 김혜성은 선발 출전해 3타수 무안타로 침묵했다. 김혜성의 시즌 타율은 0.289다.