부상 중인 LA다저스 주전 무키 베츠 복귀 임박…김혜성 주전자리 지킬 수 있을까

세줄 요약 LA 다저스 주전 유격수 무키 베츠가 부상에서 돌아올 가능성이 커지면서, 그를 대신해 뛰던 김혜성의 입지가 시험대에 올랐다. 김혜성은 26경기에서 타율 0.314로 활약했지만, 베츠 복귀 뒤 빅리그 잔류 여부는 아직 불투명하다. 베츠 복귀 임박, 다저스 유격수 경쟁 재점화

김혜성, 플래툰 주전으로 기대 이상 활약

복귀 뒤 빅리그 잔류 여부는 여전히 미지수

이미지 확대 김혜성.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김혜성.AP 연합뉴스

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 주전 유격수인 무키 베츠가 부상을 떨치고 빅리그 복귀가 임박해지면서 그동안 그를 대체했던 김혜성이 주전 자리를 지킬 수 있을지 주목된다.MLB닷컴은 8일(한국시간) “오른 옆구리 쪽 복사근 염좌 증세로 부상자 명단에 오른 베츠가 9∼10일 마이너리그 트리플A에서 재활 경기에 출전할 예정”이라며 “11일 베츠의 몸 상태를 점검한 뒤 괜찮다면 12일 곧바로 빅리그에 합류할 것”이라고 보도했다.다저스는 지난달 7일 베츠를 열흘짜리 부상자 명단에 올린 뒤 김혜성을 트리플A에서 콜업해 미겔 로하스와 더불어 플래툰 시스템으로 유격수를 운영해왔다. 김혜성은 오른쪽 투수가 등판하면 출전했으며 왼손투수가 나오면 로하스가 나왔다. 그렇지만 베츠가 복귀하게 되면 이런 유격수 플래툰 시스템은 종지부를 찍게 된다.김혜성은 개막전을 마이너리그에서 맞이했지만 빅리그에 콜업 된 뒤 26경기에 나서 타율 0.314, 홈런 1개, 8타점, 도루 5개를 기록하며 하위타선에서 알토란 같은 활약을 펼쳤다.다만 데이브 로버츠 감독은 이런 김혜성의 활약과는 별대로 연봉 등도 고려해야 하는 상황이라 베츠의 복귀 뒤에 김혜성이 빅리그에 남을지는 여전히 미지수다.