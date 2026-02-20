WBC 우승 후보 한국 9위…1위 미국, 2위는 일본

이미지 확대 류지현(오른쪽) 한국 야구 대표팀 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장이 지난 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 WBC 대표팀 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 류지현(오른쪽) 한국 야구 대표팀 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장이 지난 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 WBC 대표팀 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 야구대표팀의 우승 가능성은 출전 20개 나라 중 9번째로 꼽혔다. 8강 진출을 위해 한국이 넘어야 할 대만은 우리보다 높은 8위에 올랐다.MLB닷컴은 20일(한국시간) WBC에 참가하는 출전국 20개의 우승 가능성을 분석한 결과, 우승 후보 1위로 미국, 2위로는 일본을 꼽았다. MLB닷컴은 9위로 꼽은 한국 야구대표팀에 대해 “2009년 대회 이후 한국이 예전 위상을 보여주지 못하고 있지만, 여전히 수준 높은 선수들이 많다”고 평가했다. 특히 KBO리그 스타들과 한국계 혈통을 지닌 메이저리그 선수 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 데인 더닝(시애틀 매리너스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스) 등을 지목했다.우승 후보 1위인 미국에 대해 “2023년 대회와 달리 투수진도 크게 보강했다”고 높게 평가했다. 이번 대회엔 빅리그 최고의 투수로 꼽히는 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)와 태릭 스쿠벌(디트로이트)이 미국 대표팀에 합류했다. 에런 저지(뉴욕 양키스), 칼 롤리(시애틀), 바비 위트 주니어(캔자스시티 로열스) 등 막강 타선도 강점이다.2위로 꼽은 디펜딩 챔피언 일본에 대해서는 2023년 대회보다 전력이 다소 하락했다는 평가가 있지만, 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)를 주축으로 한 파워가 여전히 막강하다는 점을 강점으로 들었다.이 밖에 중남미 강호로 현역 빅리거들이 즐비한 도미니카공화국, 베네수엘라, 푸에르토리코가 우승 가능성 순위 3∼5위에 포진했다.1라운드에서 우리나라의 가장 큰 8강 경쟁자로 꼽히는 대만에 대해서는 “2024년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12에서 한국과 일본을 꺾고 우승했다”고 8위로 꼽은 배경을 설명했다. “유망주 린위민(애리조나 다이아몬드백스)과 쉬뤄시(소프트뱅크 호크스) 등 재능이 풍부한 투수진 역시 기대된다”고 MLB닷컴은 전했다.