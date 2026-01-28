이정후 ‘300억원 수비왕’ 베이더와 외야 경합

이미지 확대 이정후(샌프란시스코).

2026-01-28 B7면

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후(28)가 다음 시즌 중견수 대신 코너 외야수로 밀릴 가능성이 나온다. 샌프란시스코가 MLB 정상급 수비력을 갖춘 중견수 해리슨 베이더(31)를 영입했기 때문이다.MLB닷컴 등은 샌프란시스코가 베이더와 2년 총액 2050만 달러(약 296억원) 규모 계약에 최근 합의했다고 27일(한국시간) 밝혔다. 2021년 골든글러브 수상자인 베이더는 리그 최고 수준의 수비 범위를 자랑한다. 2018년 이후 그가 기록한 평균 대비 아웃 기여(OAA)는 76개로, 메이저리그 전체 외야수 중 압도적인 1위다.지난 시즌 샌프란시스코는 외야진 합계 OAA가 -18로 메이저리그 전체 최하위권이어서 수비력 보강이 절실했다.주전 중견수로 활약했던 이정후는 지난 시즌 OAA -5, 좌익수 엘리엇 라모스도 -9에 그쳤다. 이에 따라 넓은 수비 범위를 자랑하는 베이더가 중견수를 맡고, 이정후가 우익수 또는 좌익수로 이동할 것으로 예상된다. ﻿이정후는 수비 부담을 덜고 타격에 집중할 수 있게 됐지만, 외야 주전 경쟁이 한층 치열해져 입지가 좁아질 것이란 우려도 나온다.베이더는 지난 시즌 미네소타 트윈스와 필라델피아 필리스에서 뛰면서 타율 0.277, 출루율 0.347, OPS(출루율+장타율) 0.796을 기록했다. 특히 홈런 17개로 자신의 한 시즌 최다 기록을 세웠다. 도루 11개로 발도 빠르다.