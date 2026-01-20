동장군 습격에 ‘꽈당’… 김하성 WBC 불발

빙판 미끄러져 손가락 힘줄 파열

최장 5개월 결장… FA 재도전 차질

김주원, 대표팀 유격수 출전 유력

김하성.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김하성.

AP 연합뉴스

2026-01-20 B7면

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스에서 새 시즌 부활을 준비해야 하는 김하성(31)이 동장군의 습격을 받았다.애틀랜타는 19일(한국시간) “한국에서 머물던 김하성이 지난주 빙판길에서 미끄러져 오른쪽 가운뎃손가락을 다쳤다. 힘줄 파열 진단이 나왔다”면서 “최근 미국에서 수술받았다. 회복 기간은 4~5개월로 예상된다”고 밝혔다. 김하성은 5~6월 정도가 되어야 MLB 경기에 나올 수 있을 것으로 전망된다.이번 부상으로 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전도 불발됐다. 류지현 WBC 대표팀 감독은 김하성을 주축으로 내야진을 꾸릴 계획이었지만 급작스럽게 새로운 주전 유격수를 찾아야 하는 처지가 됐다. 현재로선 지난해 KBO리그에서 유격수 부문 골든글러브를 받은 김주원(NC 다이노스)이 대체 자원으로 꼽힌다.2021년 샌디에이고 파드리스와 계약하며 메이저리그에 입성한 김하성은 2024시즌 종료 뒤 자유계약(FA) 자격을 얻었다. 당시 연평균 2000만 달러(295억원), 총액 1억 달러 이상 대형 계약을 맺을 수 있는 자원으로 평가받았다.하지만 2024년 8월 경기 도중 어깨를 다쳐 수술대에 올랐다. 지난해 1월 탬파베이 레이스와 1+1년 최대 3100만 달러에 계약했지만, 부상 회복이 더뎌지면서 시즌 중 방출돼 지난해 9월 애틀랜타로 향했다.2025시즌을 마친 뒤 애틀랜타 잔류를 택하면 1600만 달러의 연봉을 보장받을 수 있었지만, 김하성은 FA 시장의 평가를 받기 위해 옵트아웃(계약파기 권한)을 택했다. 그러나 기대했던 장기계약을 따내지 못한 채 결국 유격수가 필요한 애틀랜타와 1년 2000만 달러에 재계약했다. 올해를 충실히 보낸 뒤 연말쯤 다시 FA 시장을 노려볼 계획이었지만 부상으로 차질이 불가피해졌다.