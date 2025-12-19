월드시리즈 우승 김혜성, 우승 보너스 약 7억원

방금 들어온 뉴스

월드시리즈 우승 김혜성, 우승 보너스 약 7억원

이제훈 기자
입력 2025-12-19 16:23
수정 2025-12-19 16:23
‘월드시리즈 우승’ 다저스 김혜성의 미소
(영종도=연합뉴스) 임화영 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈에서 우승한 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 6일 인천국제공항을 통해 귀국해 취재진의 질문을 경청하고 있다. 2025.11.6
미국 프로야구 메이저리그 로스앤젤레스 다저스에서 활약한 김혜성이 월드시리즈 우승 보너스로 48만 4748달러(약 7억1500만원)를 받게 됐다.

AP통신은 19일(한국시간) “메이저리그(MLB) 사무국이 올해 월드시리즈에서 우승한 다저스에 포스트시즌 상금 4610만달러를 배분했다”고 보도했다.

6월 1일 이후 다저스 현역 로스터(26명)에 포함되거나 부상자 명단에 오른 선수와 코치진은 48만 4748달러를 받는다. 이 기간에 현역 로스터에서 제외된 선수는 상금의 일부를 받는다.

올 시즌 미국 무대에 진출한 김혜성은 지난 5월 4일 빅리그에 이름을 올렸다. 부상자 명단에도 오르고 경기 출장 기회를 자주 얻지는 못했지만 월드시리즈 로스터에 들며 시즌 끝까지 다저스 동료들과 그라운드를 지켰다.

올해 MLB 포스트시즌 총상금은 1억 2820만달러로 역대 최고였던 2024년의 1억 2910만달러보다 약간 줄어들었다. 지난해 다저스 우승 멤버가 받은 보너스는 올해보다 낮은 47만 7441만달러였다. 역대 MLB 우승 보너스 최고액은 2022년 휴스턴 애스트로스 선수가 받은 51만 6347달러다. 올해 월드시리즈에서 다저스에 아쉽게 패한 토론토 블루제이스는 1인당 35만 4118달러를 받는다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
