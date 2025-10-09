‘타율 0.071’ 오타니, 9회 1·3루 뜬공에 5타수 무안타…다저스, 필라델피아에 2승 후 1패

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 필라델피아 필리스와의 홈 경기에서 데이브 로버츠 감독과 동료들을 바라보고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 필라델피아 필리스와의 홈 경기에서 데이브 로버츠 감독과 동료들을 바라보고 있다. AFP 연합뉴스

로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 필라델피아 필리스와의 홈 경기에서 타격하고 있다. UPI 연합뉴스

로스앤젤레스 다저스 김혜성이 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 필라델피아 필리스와의 홈 경기를 앞두고 몸을 풀고 있다. 로이터 연합뉴스

로스앤젤레스 다저스 클레이튼 커쇼가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 필라델피아 필리스와의 홈 경기에서 카일 슈워버에게 홈런을 맞은 뒤 고개를 숙이고 있다. AFP 연합뉴스

미국 프로야구 메이저리그(MLB)의 아이콘 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 7푼 타율의 부진에 빠지면서 다저스도 필라델피아 필리스에 일격을 당했다. 그와 홈런왕을 다퉜던 카일 슈워버(필라델피아)는 멀티 홈런 포함 4타수 2안타 3타점 2득점 맹활약했다.다저스는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전3승제) 3차전 필라델피아와의 홈 경기에서 2-8로 졌다. 이번 포스트시즌 4연승이 중단된 다저스는 시리즈 2승1패의 우위를 점한 채 10일 같은 곳에서 NL 챔피언십시리즈(CS) 티켓을 노린다.시리즈 명단에 포함된 김혜성이 이날 포함 5경기 연속 출전 기회를 얻지 못했고 오타니는 5타수 무안타로 침묵했다. 9회 2사 1, 3루 기회에서도 오타니는 바뀐 투수 태너 뱅크스의 초구를 받아쳤지만 뜬 공으로 물러났다.그는 지난 5일에도 4타수 무안타로 물러났고, 7일에 5타수 1안타를 기록했다. 시리즈 3경기에서 14타수 1안타에 그친 것이다. 오타니는 5일 필라델피아전에선 처음 MLB 가을 야구 마운드를 밟아 6이닝 9탈삼진 3피안타 3실점으로 승리 투수가 된 바 있다.다저스는 토미 에드먼이 3회 선제 1점 홈런을 쳤다. 그러나 9회 에드먼이 적시타를 칠 때까지 나머지 타자들이 타점을 올리지 못했다. 오히려 선발 투수 야마모토 요시노부(4이닝 6피안타 3실점)가 4회 NL 정규 홈런왕 슈워버에게 동점 홈런을 맞았다. 이어 브라이스 하퍼와 알렉 봄에게 연속 안타를 맞으며 역전당했다.다저스의 전설적인 투수 클레이턴 커쇼가 7회 등판해 멀티 이닝을 책임졌지만 8회 J.T. 리얼무토에게 1점 홈런을 내준 다음 볼넷과 실책으로 몰린 1사 2, 3루에서 트레이 터너에게 2타점 적시타를 허용했다. 커쇼는 슈워버를 상대로 2점 홈런을 헌납해 자책점이 4점(2이닝)으로 늘었다.이날 밀워키 브루어스도 NLDS 3차전에서 시카고 컵스에 패배하며 2승1패가 됐다. 양 시리즈의 승리 팀은 월드시리즈 진출을 두고 NLCS에서 맞붙는다.