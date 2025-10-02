베츠 4안타 폭발로 다저스, 디비전시리즈 진출…김혜성은 결장

이미지 확대 야마모토 요시노부.UPI연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 야마모토 요시노부.UPI연합뉴스

한국인 빅리거 중 유일하게 가을 야구에 진출한 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 결장한 상황에서 다저스가 신시내티 레즈를 격파하고 가장 먼저 와일드카드(WC·3전2승제) 시리즈를 통과했다.다저스는 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 신시내티와의 내셔널리그 WC2차전에서 무키 베츠의 4안타 3타점 활약을 앞세워 8-4로 승리했다. 시리즈전적 2승을 기록한 다저스는 5일부터 필라델피아 필리스와 NLDS(5전3승제)를 벌인다.0-2로 끌려가던 3회 무키 베츠의 중전 적시타로 1점을 만회한 다저스는 4회에도 4안타를 몰아치며 3-2로 경기를 뒤집었다.6회 오타니 쇼헤이의 우전 적시타로 추가점을 챙긴 다저스는 베츠의 1타점 2루타와 테오스카 에르난데스의 좌중간을 가르는 2타점 2루타로 7-2까지 달아나 승기를 잡았다.7회에도 좌익선상 2루타를 날린 베츠는 5타수 4안타 3타점의 눈부신 활약으로 팀 승리를 이끌었다. 선발 야마모토 요시노부는 113구를 던지는 투혼을 불사르며 6과3분의2이닝 4피안타 3사사구 9탈삼진 2실점으로 호투하며 승리를 따냈다. 전날 1차전에서 결장했던 김혜성은 이날도 출전하지 않았다.뉴욕 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스와 보스턴 레드삭스의 아메리칸리그 WC2차전은 벤 라이스의 선제 2점 홈런 등을 앞세운 양키스가 4-3으로 승리하며 시리즈 전적 1승1패를 만들었다. 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드와 디트로이트 타이거스의 ALWC2차전은 클리블랜드가 8회에 5점을 뽑으며 6-1로 승리했다.일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와 샌디에이고 파드리스의 NLWC2차전은 샌디에이고가 3-0으로 승리하며 시리즈 전적 1승1패를 만들었다.