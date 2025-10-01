오타니, 홈런 두 방으로 다저스의 가을을 깨우다…김혜성, 승선에 만족

오타니, 홈런 두 방으로 다저스의 가을을 깨우다…김혜성, 승선에 만족

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-10-01 14:21
수정 2025-10-01 14:21
미국프로야구 메이저리그(MLB)의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(31)가 ‘가을 야구’의 첫날 호쾌한 대포 2방을 앞세워 로스앤젤레스(LA) 다저스에 첫 승을 선사했다.

로스앤젤레스(LA) 다저스 투수 겸 타자 오타니 쇼헤이가 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저 스타디움에서 열린 2025 MLB 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전에서 6회 2점 홈런을 퍼 올린 뒤 타구를 바라보며 1루로 나서고 있다. LA AP 연합뉴스
로스앤젤레스(LA) 다저스 투수 겸 타자 오타니 쇼헤이가 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저 스타디움에서 열린 2025 MLB 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전에서 6회 2점 홈런을 퍼 올린 뒤 타구를 바라보며 1루로 나서고 있다. LA AP 연합뉴스


오타니는 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저 스타디움에서 열린 신시내티 레즈와 내셔널리그(NL) 와일드카드 시리즈(3전2승제) 1차전에서 5타수 2안타 2홈런 3타점 2득점으로 맹활약하며 팀의 10-5 승리를 견인했다.

1회 선두 타자로 타석에 선 오타니는 신시내티 오른손 선발 헌터 그린의 시속 100.4마일(약 161.6㎞) 강속구를 잡아당긴 홈런으로 포문을 열었다. 오타니의 포스트시즌 통산 4호 홈런으로, 지난해 다저스에 입단한 뒤 처음으로 MLB 포스트시즌에 출전했던 오타니는 디비전시리즈에서 1홈런, 챔피언십시리즈에 2홈런을 터트린 바 있다.

오타니의 선취포에 기세가 오른 다저스 타선은 3회 테오스카 에르난데스의 3점 홈런과 토미 에드먼의 연속타자 홈런까지 터지며 5-0으로 달아났다. 이어 에르난데스가 5회 1점짜리 아치를 또 한 번 그렸고, 오타니가 6회 2점 홈런을 퍼 올리며 첫 승부에 쐐기를 박았다. 오타니의 포스트시즌 첫 멀티 홈런이다.

오타니 쇼헤이가 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저 스타디움에서 열린 2025 MLB 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전에서 6회 2점 홈런을 때려낸 뒤 베이스를 돌며 엄지손가락을 치켜올려 환호하는 홈 팬들에게 화답하고 있다. LA EPA 연합뉴스
오타니 쇼헤이가 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저 스타디움에서 열린 2025 MLB 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전에서 6회 2점 홈런을 때려낸 뒤 베이스를 돌며 엄지손가락을 치켜올려 환호하는 홈 팬들에게 화답하고 있다. LA EPA 연합뉴스


문제는 불안한 불펜진이었다. 다저스 선발 블레이크 스넬은 7이닝을 4피안타 2실점 9탈삼진으로 호투했지만, 8회 알렉스 베시아와 에드가르도 엔리케스가 흔들리며 3실점 해 10-5 추격을 허용했다.

김혜성은 다저스의 이번 시리즈 26인 로스터에 들며 가을야구 승선에는 일단 성공했지만, 이날은 벤치에서 동료들의 활약을 직접 지켜보며 응원으로 힘을 보태는 데 만족해야 했다.

아메리칸리그(AL) 와일드카드 시리즈 1차전에서는 디트로이트 타이거스가 에이스 타리크 스쿠발의 7과3분의2 이닝 3피안타 14탈삼진 1실점 호투에 힘입어 클리블랜드 가디언스를 2-1로 눌렀다.
