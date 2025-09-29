‘55홈런-62탈삼진’ 오타니, 첫 가을야구 투구 확정…로버츠 감독 “와일드카드서 선발로”

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스 필드에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 공을 던지고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스 필드에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 공을 던지고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 시애틀 매리너스와의 원정 경기에서 휴식하며 야마모토 요시노부와 대화하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 시애틀 매리너스와의 원정 경기에서 휴식하며 야마모토 요시노부와 대화하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독이 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 시애틀 매리너스와의 원정 경기를 앞두고 환하게 웃고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독이 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 시애틀 매리너스와의 원정 경기를 앞두고 환하게 웃고 있다. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘야구의 아이콘’ 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 처음 미국 메이저리그(MLB) 가을야구 마운드에 오른다.데이브 로버츠 다저스 감독은 29일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 시애틀 매리너스와의 원정 경기에서 6-1로 승리한 뒤 “전날 휴식이 오타니에게 도움이 됐다”며 “오타니는 (1일부터 시작되는) 신시내티 레즈와의 와일드카드 시리즈(WCS)에서 선발 등판할 것”이라고 말했다.내셔널리그(NL) 서부 지구 1위 다저스(93승69패)는 NL 전체 승률에서 3위로 밀려 WCS로 향했다. 이에 로버츠 감독은 1일 블레이크 스넬을 선발 투수로 내정했다. 이후 2경기엔 오타니와 야마모토 요시노부가 출격할 예정이다. 야마모토는 NL 평균자책점 2위(2.49)에 올랐고 스넬도 어깨 부상에서 돌아와 올해 11경기 5승4패 자책점 2.35로 호투했다.지난 6월 투수로 복귀한 오타니는 올해 14경기 47이닝 1승1패 62탈삼진 평균자책점 2.87의 성적을 남겼다. 지난 24일 애리조나 다이아몬드백스전에선 시즌 처음 6이닝을 소화하며 무실점을 기록하기도 했다. 투구 수는 91개였다.오타니는 이날 타자로도 5타수 3안타 1타점 2득점 맹활약했다. 그는 7회 초엔 상대 불펜 게이브 스파이어의 직구를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 시즌 55호 홈런으로 지난해 자신이 세운 개인 단일 시즌 최다 홈런과 다저스 구단 최다 홈런 기록을 넘어섰다.NL 홈런왕 타이틀은 카일 슈워버(필라델피아 필리스·56개)에게 빼앗겼으나 오타니는 또 역사의 주인공이 됐다. 그는 다저스 입단 후 두 시즌 동안 109개의 홈런을 때리면서 전설 베이브 루스(1920~21 뉴욕 양키스·113개)에 이어 같은 기간 두 번째로 많은 홈런을 친 타자가 됐다. 알렉스 로드리게스(2001~02 텍사스 레인저스)와 어깨를 나란히 한 것이다.로버츠 감독은 “오타니는 이미 포스트시즌 모드에 돌입했다. 자신의 기록을 넘어섰다는 게 놀랍다. 그가 훌륭한 시즌을 보냈지만 우리는 아직 갈 길이 멀다”고 강조했다.