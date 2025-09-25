이미지 확대
‘담장 투혼’ 이정후, 끝내 가을야구 탈락
이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 오러클파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스와의 홈 경기에서 1회 수비 때 상대 타자의 장타에 포구를 시도하다 담장에 부딪히고 있다. 이정후는 이날 4타수 1안타 1타점을 기록했으나 샌프란시스코는 8-9로 역전패하며 ‘가을야구’ 탈락을 확정했다.
2025-09-25 26면
