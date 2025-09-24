MLB서도 2026년부터 ABS 전격도입…심판 전담 아닌 챌린지 방식으로

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

MLB서도 2026년부터 ABS 전격도입…심판 전담 아닌 챌린지 방식으로

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-24 10:12
수정 2025-09-24 10:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
ABS 시스템.MLB 닷컴 캡처
ABS 시스템.MLB 닷컴 캡처


미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서도 자동투구판정시스템(ABS)이 내년부터 도입될 것이라고 MLB 사무국이 24일(한국시간) 발표했다. 다만 모든 볼 판정을 로봇심판이 하는 것이 아니라 특정 투구에 대해서만 판독을 요구하는 챌린지 시스템으로 운영된다고 사무국은 덧붙였다.

이번 결정은 사측 대표 6명, 선수 측 대표 4명, 심판 대표 1명 등 11명으로 구성된 리그 경쟁 위원회가 찬반 투표를 진행했으며 최종적으로 ABS 도입을 확정했다.

롭 맨프레드 MLB 커미셔너는 “경기에서 심판의 필수적인 역할을 유지하면서 승부처에서 잘못된 판정을 바로잡을 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 적절한 균형을 찾은 위원회의 결정을 환영한다”고 밝혔다.

ESPN 등 미국 언론은 이번 결정이 만장일치는 아니었다면서 선수 중 일부는 ABS도입에 반대의사를 밝혔다고 소개했다. 그렇지만 구단측에서 ABS 도입에 모두 긍정적인 입장을 보이면서 통과됐다고 덧붙였다.

모든 볼 판정을 로봇심판에게 맡기는 한국과 달리 빅리그는 특정 투구에 대해 판독을 요청하는 챌린지 시스템으로 운영된다. 각 팀은 9회 정규이닝 동안 2번의 챌린지 기회를 갖게 되며 이의제기에 성공하면 해당 팀은 기회를 유지한다. 연장전에 돌입하게 되면 10회에 각 한차례식 추가로 더 갖게 된다.



ESPN은 “로봇 심판이 도입되면 퇴장 횟수가 줄어들 것으로 예상된다”면서 “MLB는 지난해 선수, 감독, 코치의 퇴장 중 61.5%가 볼과 스트라이크와 관련이 있었으며 올 시즌에도 60.3%가 해당 이유로 퇴장당했다고 밝혔다”고 소개했다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로