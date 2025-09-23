나 버린 자들 보고 있나… 김하성, 5호 홈런 ‘훨훨훨’[끝내준 K들]

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
나 버린 자들 보고 있나… 김하성, 5호 홈런 ‘훨훨훨’
김하성(애틀랜타 브레이브스)이 22일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와의 원정 경기에서 4회 1점 홈런을 친 뒤 두 팔을 벌려 환호하며 그라운드를 돌고 있다. 시즌 5호 홈런을 기록한 김하성은 9경기 연속 안타 행진도 이어갔다. 애틀랜타가 6-2로 이겼다.
디트로이트 AFP 연합뉴스
디트로이트 AFP 연합뉴스
김하성(애틀랜타 브레이브스)이 22일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와의 원정 경기에서 4회 1점 홈런을 친 뒤 두 팔을 벌려 환호하며 그라운드를 돌고 있다. 시즌 5호 홈런을 기록한 김하성은 9경기 연속 안타 행진도 이어갔다. 애틀랜타가 6-2로 이겼다.
디트로이트 AFP 연합뉴스
2025-09-23 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지