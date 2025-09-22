커쇼 은퇴하고, 오타니 또 다른 50-50…다저스, 142년 역사상 처음 관중 400만 돌파

이미지 확대 로스앤젤레스(LA) 다저스 오타니 쇼헤이가 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌프란시스코 자이언츠와의 홈 경기에서 동료들을 바라보고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스(LA) 다저스 오타니 쇼헤이가 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌프란시스코 자이언츠와의 홈 경기에서 동료들을 바라보고 있다. AP 연합뉴스

로스앤젤레스(LA) 다저스 클레이튼 커쇼가 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌프란시스코 자이언츠와의 홈 경기에서 팬들에게 작별 인사하고 있다.

미국 프로야구 메이저리그(MLB)의 상징 오타니 쇼헤이가 사상 최초로 50홈런-50탈삼진을 기록하며 3년 연속 최우수선수(MVP)를 향한 의지를 드러냈고, 좌완의 전설 클레이튼 커쇼는 은퇴를 선언했다. 이에 로스앤젤레스(LA) 다저스는 구단 142년 역사에서 처음 400만 관중을 돌파했다.다저스는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 정규시즌 마지막 홈 경기인 샌프란시스코 자이언츠전에 4만 6601명이 입장, 누적 관중 401만 2470명을 동원했다고 발표했다.1962년 개장한 다저스타디움은 5만 6000석 규모인데 다저스는 올해 경기당 4만 9537명을 모았다. 이는 리그 전체 1위다. 다저스는 지난해 월드시리즈 우승의 기세를 몰아 81번의 홈 경기 중 46차례나 5만명 이상을 입장 시켰다. 관중이 4만명 이하로 동원된 적은 한 번도 없었다. 원정경기 평균 관중도 리그 1위(3만 5118명)에 올랐다.MLB에서 단일 시즌 400만 관중을 돌파한 건 토론토 블루제이스(1991~93), 콜로라도 로키스(1993), 뉴욕 양키스(2005~08), 뉴욕 메츠(2008년)에 이어 10번째다.다저스가 종전 최고 기록(2019년 397만 4309명)을 깬 비결은 오타니와 커쇼다. 지난해 역사상 최초로 50(54홈런)-50(57도루)을 달성한 오타니는 올해엔 팔꿈치 수술 후 처음 투수로 마운드에 올랐고 50홈런-50탈삼진의 대기록을 세웠다. 그는 21일 샌프란시스코를 상대로 시즌 53호 홈런을 쏘아 올리며 내셔널리그(NL) 홈런 공동 1위에 올랐다. 2년 전 LA 에인절스 소속으로 아메리칸 리그(AL), 지난해 NL MVP에 이어 3년 연속 수상 가능성을 높인 것이다.또 2006년 다저스에 입단해 20년 동안 팀을 지킨 커쇼가 올 시즌을 마지막으로 그라운드를 떠나는 것도 영향을 미쳤다. 커쇼는 지난 시즌을 마치고 1년 계약을 체결한 뒤 “부상에 굴복해 은퇴하고 싶지 않다. 한 팀에서만 뛰고 은퇴하는 건 대단히 큰 의미다. MLB에서 선수 생활을 마감하는 것도 특별하다”고 말했다.