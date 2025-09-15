김하성, 올 시즌 첫 3안타 작렬…이정후는 3경기 연속 무안타 침묵

이미지 확대 김하성.연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김하성.연합뉴스

이정후.연합뉴스

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 이적 후 첫 3안타 경기를 펼쳤다.김하성은 15일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와 경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 팀의 8-3 승리에 이바지했다.한 경기에서 김하성이 3안타 이상을 기록한 것은 샌디에이고 파드리스 소속이던 지난해 7월 애리조나 다이아몬드백스전 이후 1년 2개월 만이다. 김하성의 시즌 타율은 0.220에서 0.238(122타수 29안타)로 올랐다. 김하성의 빅리그 한 경기 최다안타는 4개다.2회 상대 왼손 손발 프람버 발데스의 공을 건드린 것이 1루쪽 내야안타로 연결해 진루한 김하성은 후속 타자의 2루 땅볼로 득점에도 성공했다.3회에는 발데스의 싱커를 그대로 밀어 우전 안타로 연결했다. 타격감을 조율한 김하성은 4-2로 앞서던 5회 무사 1,3루에서는 발데스의 커브를 받아쳐 1타점 중전 안타를 뽑아냈다. 6회 좌익수 뜬공으로 물러난 김하성은 8회에는 볼넷으로 걸어나가 네 번째 출루에도 성공했다.김하성이 뜨거운 타격감을 자랑하지만 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 3경기 연속 무안타로 침묵했다. 이정후는 이날 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 로스앤젤레스 다저스전에 5번 타자 중견수로 나섰지만 3타수 무안타로 잠잠했다. 이정후의 시즌 타율은 0.267에서 0.266(523타수 139안타)으로 내려갔다.2회 다저스 선발 타일러 그래스노우의 공을 몸에 맞고 출루한 이정후는 이후 뜬공 2개와 삼진으로 더이상 진루하지 못했다.김혜성(LA 다저스)은 8회말 시작과 동시에 대수비로 2루수 자리에 들어가며 지난 11일 이후 나흘 만에 경기에 출전했다. 이정후가 8회 타석에 등장해 두 선수는 짧게 눈빛만 교환했다. 김혜성은 9회 무사 1루에서 타석을 맞이했으나 삼진으로 물러났다.이달 들어 확대엔트리가 적용되며 빅리그 재진입에 성공한 배지환(피츠버그 파이리츠)은 워싱턴 DC 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에 9번 타자 우익수로 선발 출전했지만 3타수 무안타 1볼넷을 남겼다.