캬~ 이 손맛!… 김하성, 이적 두 번째 경기 3점포

캬~ 이 손맛!… 김하성, 이적 두 번째 경기 3점포

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-05 01:26
수정 2025-09-05 01:26
이미지 확대
김하성(애틀랜타 브레이브스)이 4일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 7회 3점 홈런을 치고 있다. 시카고 AFP 연합뉴스
김하성(애틀랜타 브레이브스)이 4일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 7회 3점 홈런을 치고 있다.
시카고 AFP 연합뉴스


김하성(애틀랜타 브레이브스)이 이적 2경기 만에 홈런포를 작렬하며 팀 승리를 이끌었다.

김하성은 4일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 원정 경기에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타 3타점 1득점을 기록했다. 유일한 안타가 3점 홈런이었다. 팀이 5-1로 이겨 김하성의 홈런이 결승점이 됐다. 전날 이적하자마자 멀티 히트를 기록하며 타격감을 조율하던 김하성은 2회 포수 파울플라이, 5회 삼진으로 물러났다.

팀이 0-1로 끌려가던 7회 2사 1, 3루 상황에서 세 번째 타석에 선 김하성은 샌디에이고 파드리스 시절 동료였던 드루 포머랜즈의 초구 직구를 그대로 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘어가는 역전 대포를 쏘아 올렸다. 홈런을 직감할 정도로 잘 맞은 타구였으며 포머랜즈도 공의 궤적을 쫓다 그대로 주저앉았다. 시즌 3호.

김하성의 시즌 타율은 0.228(91타수 21안타)가 됐다. 화력을 갖춘 주전 유격수를 찾던 애틀랜타로서는 김하성의 홈런포가 반갑기만 하다. MLB닷컴은 애틀랜타 유격수가 홈런을 때린 건 올 시즌 140경기 만에 처음이라고 전했다.

김하성은 수비에서도 알토란 같은 활약을 선보였다. 7회 말 1사 후 카를로스 산타나의 뜬공 때는 콜 플레이를 듣지 못하고 달려온 좌익수 엘리 화이트와 살짝 부딪히는 위험한 장면이 연출됐으나 공을 잡아냈다.



한편, 로스앤젤레스 다저스의 김혜성은 이날 펜실베이니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 피츠버그 파이리츠전에 9회 대타로 출전했지만 중견수 직선타로 물러나면서 안타를 기록하지 못했다.
이제훈 전문기자
2025-09-05 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
