김하성, 이적 2경기 만에 역전 홈런포 작렬…김혜성은 대타 출전 무안타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스로 이적한 김하성이 이적 2경기 만에 홈런포를 작렬하며 팀의 승리를 이끌었다.김하성은 4일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 경기에서 7번 타자 유격수로 선발 출전해 3점 홈런 포함, 4타수 1안타 1홈런 3타점 1득점을 기록했다. 팀이 5-1로 승리하면서 김하성이 만든 홈런포가 그대로 결승점이 됐다.전날 이적하자마자 멀티 히트를 기록하며 타격감을 조율하던 김하성은 2회 포수 파울플라이, 5회 삼진으로 물러났다.팀이 0-1로 끌려가던 7회 2사 1,3루에서 세 번째 타석에 나선 김하성은 드루 포머랜즈의 초구 직구를 그대로 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘어가는 역전 스리런 아치를 그렸다. 맞는 순간 홈런을 알 정도로 잘 맞은 타구였으며 투수도 홈런을 직감하며 뒤를 돌아보지 않았다.김하성의 시즌 3호 홈런포로 시즌 타율은 0.228(91타수 21안타)가 됐다. 무엇보다도 주전 유격수로서 공격을 해줄 선수를 찾던 애틀랜타로서는 김하성의 홈런포가 반갑기만 했다. MLB닷컴은 애틀랜타 유격수가 홈런을 때린 건 올 시즌 140경기 만에 처음이라고 전했다. 김하성의 한방으로 팀 타선도 불붙으면서 이후 후속타가 터지면서 4-1까지 달아났다. 김하성은 9회에는 좌익수 뜬공으로 물러났다.김하성은 수비에서도 알토란 같은 활약을 선보였다. 7회말 1사 후 카를로스 산타나의 뜬공 때 좌익수 화이트가 콜 플레이를 듣지 못하고 달려오는 가운데서도 날렵하게 피하면서 공을 잡아냈다.한편 로스앤젤레스 다저스의 김혜성은 이날 펜실베이니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 피츠버그 파이리츠전에 9회 대타로 출전했지만 중견수 라인드라이브로 물러나면서 안타를 기록하지 못했다. 김혜성의 시즌 타율은 0.302(139타수 42안타)로 소폭 하락했다. 겨우 5안타에 그친 다저스는 피츠버그에 0-3으로 지면서 2연패를 당했다.