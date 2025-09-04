‘용감해진’ 김하성, 애틀랜타 이적 뒤 첫 경기부터 멀티히트에 안정적 수비

김혜성, 36일 만에 대주자로 복귀

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스로 전격 이적한 김하성이 첫 경기부터 멀티 히트에 안정적인 수비를 선보였다.김하성은 3일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정 경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했다. 시즌 타율은 0.214에서 0.227(88타수 20안타)로 올랐다.샌디에이고 파드리스에서 뛰던 지난해 8월 어깨 부상으로 시즌을 조기 종료한 뒤 10월 수술을 받은 김하성은 둥지를 탬파베이 레이스로 옮기고 재활을 거쳐 지난 7월 빅리그에 복귀했으나 햄스트링과 오른쪽 종아리, 허리 등의 부상이 이어지며 어려움을 겪었다. 결국 탬파베이는 지난 2일 방출을 결정했고, 유격수 자원이 필요했던 애틀랜타가 김하성을 영입해 곧바로 주전으로 투입했다.2회와 4회 각각 1루와 유격수 땅볼로 진루하지 못한 김하성은 팀이 3-4로 뒤지던 6회 드루 포머랜즈의 공을 그대로 밀어치면서 우전 안타를 만들었다. 김하성은 9회에도 2루수 쪽 내야안타를 만들어내며 진루에 성공했다. 김하성이 한 경기에서 안타 2개 이상을 친 건 지난달 18일 샌프란시스코 자이언츠전 이후 처음이다. 김하성은 “여러 포지션에 설 수 있는 게 내 장점이지만 내 주 포지션은 유격수”라﻿고 말했다.로스앤젤레스 다저스의 김혜성은 피츠버그 파이리츠와의 원정 경기에 대주자로 나서 36일 만의 부상 복귀전을 치렀다. 한 달가량 마이너리그에서 재활했던 김혜성은 현지 항공편의 연착으로 환승 항공편을 놓치면서 공항에서 14~15시간가량을 보낸 뒤 선수단에 합류할 수 있었다. 때문에 교체 명단에 이름을 올린 김혜성은 6-9로 뒤진 9회초 공격에서 1루 주자 미겔 로하스의 대주자로 출전했다.샌프란시스코 자이언츠의 이정후도 콜로라도 로키스와의 원정 경기에 7번 타자 중견수로 나서 3타수 2안타 1볼넷 1득점으로 활약했다. 시즌 타율은 0.259에서 0.262로 올랐다.