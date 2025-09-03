전격 이적 김하성, 데뷔전서 멀티 히트에 안정된 수비…36일 만의 복귀 김혜성은 9회 대주자

이미지 확대 김하성. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김하성. AP 연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스로 전격 이적한 김하성이 이적 첫 경기부터 멀티 히트에 안정적인 수비를 선보였다.김하성은 3일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 시카고 컵스와 경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했다. 시즌 타율은 0.214에서 0.227(88타수 20안타)로 올랐다.지난해 8월 어깨 수술을 받은 뒤 재활 끝에 지난 6월 복귀한 김하성은 그렇지만 복귀 뒤 햄스트링과 오른쪽 종아리, 허리 등의 부상으로 어려움을 겪었다. 지난달 21일엔 허리 염증으로 부상자 명단에 올랐다. 결국 원소속팀인 탬파베이 레이스는 지난 2일 김하성을 방출했고 유격수 자원이 필요했던 애틀랜타는 김하성을 영입해 곧바로 주전으로 투입했다.2회초 1루 땅볼로 물러났던 김하성은 4회에도 유격수 땅볼로 진루하지 못했다. 그렇지만 타격감을 고른 김하성은 3-4로 뒤지던 6회 드루 포머랜즈의 공을 그대로 밀어치면서 우전안타를 만들었다. 김하성은 9회에도 이루수 쪽 내야안타를 만들어내며 진루에 성공했다. 김하성이 한 경기에서 안타 2개 이상을 친 건 탬파베이 소속이던 지난달 18일 샌프란시스코 자이언츠전 이후 처음이다. 그렇지만 후속타 불발로 팀은 3-4로 졌다.한편 36일 만에 부상복귀전을 치른 로스앤젤레스 다저스의 김혜성은 9회에 대주자로 출전해 홈을 밟았다. 왼쪽 어깨 부상으로 부상자 명단에 오른 뒤 한 달가량 마이너리그에서 재활했던 김혜성은 지난 2일 확대 엔트리에 맞춰 빅리그에 복귀했다. 김혜성은 현지 항공편의 연착으로 환승 항공편을 놓치면서 공항에서 14~15시간가량을 보낸 뒤 선수단에 합류했다.피로감을 호소한 김혜성은 펜실베이니아주 피츠버그 PNC 파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와의 경기 6-9로 뒤진 9회초 공격에서 1루 주자 미겔 로하스의 대주자로 출전했다. 후속타자인 오타니 쇼헤이가 중견수 키를 넘기는 대형 2루타를 날리면서 김혜성은 홈으로 들어와 득점했다.샌프란시스코 자이언츠의 이정후도 콜로라도주 덴버의 쿠어스 필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 경기에 7번 타자 중견수로 나서 3타수 2안타 1볼넷 1득점으로 활약했다. 시즌 타율은 0.259에서 0.262로 올랐다.